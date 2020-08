Manhattan Associates, Inc. : Au contact de seuils importants 06/08/2020 | 14:17 achat conditionné En attente

Cours d'entrée : 99$ | Objectif : 114.6$ | Stop : 94.05$ | Seuil d'invalidation : 85.54$ | Potentiel : 15.76% Manhattan Associates, Inc. arrive à proximité de niveaux importants. La configuration technique suggère une rupture de la résistance actuellement testée avec à la clé un nouveau de potentiel de hausse et une probable hausse de la volatilité. On pourra se positionner en amont du signal pour bénéficier d'un meilleur ratio risque potentiel.

On pourra se positionner à l'achat en cas de franchissement des 99 $ pour viser les 114.6 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 67.99 USD.

Points faibles Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 98.92 USD, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 80.04 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Services et conseil en informatique - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. MANHATTAN ASSOCIATES, INC. 22.45% 6 203 ACCENTURE 8.61% 145 498 TATA CONSULTANCY SERVICES 4.52% 113 383 INTERNATIONAL BUSINESS MACH.. -6.41% 111 723 VMWARE, INC. -3.88% 61 139 AUTOMATIC DATA PROCESSING, .. -19.80% 57 938 INFOSYS LIMITED 29.21% 53 584 DASSAULT SYSTÈMES SE 3.55% 47 120 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTI.. 9.51% 36 563 FUJITSU LIMITED 38.90% 27 093 HCL TECHNOLOGIES LIMITED 21.18% 24 982

Nathan Houtch © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières USD EUR CA 2020 567 M - 478 M Résultat net 2020 78,5 M - 66,3 M Tréso. nette 2020 122 M - 103 M PER 2020 80,0x Rendement 2020 - Capitalisation 6 203 M 6 203 M 5 236 M VE / CA 2020 10,7x VE / CA 2021 9,61x Nbr Employés 3 500 Flottant 98,6% Prochain événement sur MANHATTAN ASSOCIATES, INC. 10/08/20 Retail Leaders Forum Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 103,00 $ Dernier Cours de Cloture 97,65 $ Ecart / Objectif Haut 22,9% Ecart / Objectif Moyen 5,48% Ecart / Objectif Bas -29,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Eddie Capel President, Chief Executive Officer & Director John J. Huntz Chairman Dennis B. Story Chief Financial Officer & Executive Vice President Sanjeev Siotia Chief Technology Officer & Senior Vice President Rob Thomas Senior VP-Global Research & Development