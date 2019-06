MANITOU : allonge la maturité de sa dette grâce à nouvel emprunt obligataire privé

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Manitou BF a procédé à l’émission d’un nouvel emprunt obligataire privé de 105 millions d’euros au format Euro PP, en cohérence avec les précédentes émissions. Les obligations se décomposent en 3 tranches à 6, 7 ans et majoritairement 8 ans. Le règlement-livraison est prévu pour le 13 juin 2019. Ce placement privé, conclu à des conditions favorables pour le groupe Manitou, lui permet d'allonger la maturité de sa dette et de poursuivre la stratégie de diversification de ses sources de financement."Cette opération démontre la confiance des prêteurs dans la stratégie du groupe Manitou et dote le groupe d'un socle de financement long terme répondant à ses ambitions de développement", a commenté le groupe.Le produit de ces émissions aura pour vocation de refinancer à terme la dette obligataire existante et sera affecté majoritairement au développement de l'entreprise.L'opération a été arrangée par la Société Générale et le LCL en tant que Chefs de File, tous deux conseillés par le cabinet White & Case. La société Manitou BF a été assistée sur cette émission par les cabinets Nabarro & Hinge et Cleary Gottlieb."Cette opération de financement, réalisée auprès d'investisseurs de premier rang, dote le groupe Manitou de moyens financiers additionnels pour réaliser ses investissements futurs en cohérence avec ses ambitions stratégiques. Le succès de cette opération témoigne de la confiance des investisseurs dans la solidité de la structure financière de notre groupe et dans ses perspectives", a commenté Michel Denis, Directeur général.