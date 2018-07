MANITOU : fait évoluer sa stratégie de marques

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Manitou fait évoluer sa marque Mustang en "Mustang by Manitou". Connu pour ses trois marques emblématiques Manitou, Gehl et Mustang, le groupe renforce par cette action la valeur de son offre Mustang sur l’ensemble des territoires et la notoriété du groupe Manitou, leader mondial de la manutention tout-terrain. "Le déploiement de Mustang by Manitou a été initié dès la fin du mois de juillet sur l’ensemble des continents afin de pouvoir apporter au plus tôt cette valeur à nos concessionnaires et nos utilisateurs", assure le groupe.