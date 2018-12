Manitou BF : Contentieux en contrefaçon de brevets

/A​ ncenis le 21 décembre 2018 ​- ​La société J.C. Bamford Excavators Limited (JCB), qui avait déjà assigné Manitou

BF en contrefaçon de deux brevets (information précédemment rendue publique par Manitou) a fait signifier ce jour à Manitou BF une nouvelle assignation en contrefaçon portant sur un troisième brevet. Cette assignation reprend la demande de provision d'un montant de 50 millions d'euros présentée dans la première procédure introduite en France par JCB.

Manitou BF reste en complet désaccord avec l'ensemble des allégations figurant dans les assignations de JCB et continuera de se défendre de manière vigoureuse contre ces allégations.

Le 30 janvier 2019 (après bourse) Chiffre d'affaires T4 2018

