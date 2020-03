Manitou : Communiqué de presse - Résultats 2019 0 03/03/2020 | 23:24 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires !"#$%&'()%&*'+'),-&.$!$-'/012' ' !34#55)6'78!55!#)6-'76'/'029''6"':)%#--!":6'76';11<'=->'/01?'@;'10<'6"':%A*!)!B.6CD'!E,-&.$!$'%*,)!$#%""6.'),:&))6"$'F'192''@GH1'1/2''@IH2!JKLMNO !"'1?I' CC'@?H2'1I/''6"'/01?' !E,-&.$!$'"6$'*!)$'7&'P)%&*6'76'2I''=->'?9''6"'/01?' !N6$$6'"6$$6CC'F'120' H'P6!)#"P #"'76'/2<' !Q)%*%-#$#%"'76'=6)-6A6"$'76'7#=#76"76-'76'0HG?'6&)%R!:$#%"' !O"$#:#*!$#%"'78&"':4#55)6'78!55!#)6-'/0/0'6"')6$)!#$'76'.8%)7)6'76'10<'*!)')!**%)$'F'/012' !O"$#:#*!$#%"'78&"'),-&.$!$'%*,)!$#%""6.':%&)!"$'/0/0'76'.S%)7)6'76'I<'7&':4#55)6'7S!55!#)6-H'4%)-'6556$'7&':%)%"!=#)&-' ' RO":6"#-'.6'0T'A!)-'/0/0'$=%&='()*&+,=-./-0+)+*12/1+()=-&=3/)+1(4=567=284)+=9&=:(427=/=/22;18=,&*=9(0<1&*=-&= ,./))8&=#>!?@=3+9A&,=B&)+*7=B+2&91&42=C8)82/,=/=-89,/28=D=E!"#3$%3#&'(()"3*+,((,')"-3*"3./$-3*"3031'//',)*-3*+"$)2-3 "43 $%3 )5-$/4,43 %"43 *"3 673 1'//'2%-3*+"$)2-83 /"3 9)2$."3 :,%'42$3 #/;43 /<"=")#'#"3 0>?63 -$)3*"-3)"#2)*-3&'-42)'@$"-A3B2%(2)151"%43C3%24)"3-4),459'"83%2$-3,!2%-3.2$)-$'!'3%24)"3*5!"/2.."1"%434,%43*+$%3.2'%43*"3!$"39529),.&'@$"3 @$"3 *+$%3 .2'%43 *"3 !$"3*"3/+5/,)9'--"1"%43*"3%2-39,11"-3*"3.)2*$'4-3"43-")!'#"-A3B"44"3.")(2)1,%#"3*5#2$/"3*$3 )"%(2)#"1"%43 *"3 %24)"3 .)5-"%#"3*,%-3 /"3 12%*"83 %24,11"%43 ,$=3 D4,4-EF%'-83 *"3 /,3 1'-"3 "%3 ./,#"3 *"3 12G"%-3 ,**'4'2%%"/-3 *"3 )"#&")#&"3 "43 *5!"/2.."1"%43 ,'%-'3 @$"3 *"3/+,##)2'--"1"%43*"-3#,.,#'45-3*"3.)2*$#4'2%3"%4)".)'-3 ,%%5"3,.)H-3,%%5"A3 I,%-3 $%3 #2%4"=4"3 5#2%21'@$"3 "%3 ),/"%4'--"1"%43 95%5),/3 *".$'-3 1'E0>?683 /<,#4'!'453 *$3 9)2$."3 ,3 5453 .)29)"--'!"1"%43)5*$'4"342$43"%31,'%4"%,%43$%"3J2%%"3.)29)"--'2%3*"3%24)"3)"%4,J'/'453-$)3/<,%%5"A3'%-'83%24)"3)5-$/4,432.5),4'2%%"/3#2$),%43.)29)"--"3*"3?KL3.,)3),..2)43C30>?M3"43)"--2)43C3N8?L3*$3#&'(()"3*<,((,')"-A3I".$'-3 /"3 *5J$43 *"3 /<,%%5"3 0>0>83 %2$-3#2%-4,42%-3$%"3J2%%"34"%$"3*"-3.)'-"-3*"3#211,%*"-3"43*"-3"(("4-34)H-3 /'1'45-3*"-3)"-4)'#4'2%-3*<"=.2)4,4'2%-3*".$'-3/,3B&'%"A3O2$-3,%4'#'.2%-3-$)3/<,%%5"30>0>3$%3)"4),'43*"3?>L3*"3%24)"3 #&'(()"3 *<,((,')"-3 .,)3 ),..2)43 C3 0>?683 "483 #21.4"3 4"%$3 *"-35/51"%4-3-$-1"%4'2%%5-83 $%3 )5-$/4,43 2.5),4'2%%"/3 #2$),%43 *"3 /<2)*)"3 *"3 7L3 *$3 #&'(()"3 *<,((,')"-83,!"#3$%"3'%#")4'4$*"3-$)3/<'1.,#43*$3#2)2%,!')$-3%2%3"-4'153C3#"3 P2$)AF= 3 3 UO' 3JQ' VWV' M%$!.' UO' 3JQ' VWV' M%$!.' ' "%31'//'2%-3*< 3 /01?' /01?' /01?' /01?' /012' /012' /012' /012' X!)>' 'A+GG2&=-./GG/+2&*= !=#?H7! I!I7J #KL7> !=MMI7L !=HJJ7M I#M7I I>?7H #=>?I7L N!!O 3/2C&=P='(Q1=-&*=R&)1&*= !?M7! HI7> K#7K I!I7M ##>7I IM7J MK7I IHL7! N!>O 3/2C&=P='(Q1=-&*=R&)1&*=O= !J7IO !I7KO #L7IO !L7KO !J7!O !!7KO #M7#O !L7JO E,->'%*,)!$#%""6.':%&)!"$' 100H0 2H9 /0H0 1/2HT 11IHT /H9 T0H0 19?HI ;1Y< E,->'%*,)!$#%""6.':%&)!"$'<' GHG< TH0< GH/< IH2< ?H0< 0HG< 2HG< GH1< S8*4,1/1=(<82/1+())&,= ?K7H ?7> !?7K !#L7! !!H7# #7! #?7K !HL7! N!LO S8*4,1/1=)&1= )P/ )P/ )P/ MH7! )P/ )P/ )P/ ?J7L N!HO B&11&=)&11&=A(2*=U6SV=!L= !HM7! !?>7# N#MO B&11&=)&11&=+)9,4/)1=U6SV=!L= )P/ #>M7# 6()-*=<2(<2&*= J?K7> LLH7L N!!O T&/2+)CW=O=A(2*=U6SV=!L= #JO #?O T&/2+)CW=O=+)9,4/)1=U6SV=!L= )P/ I!O 56S= JIL L>L N!IO 3 = = 3 3 Q"-3*2%%5"-3"=.)'15"-3"%3.2$)#"%4,9"3"%4)"3.,)"%4&H-"-3"=.)'1"%43$%3.2$)#"%4,9"3*$3#&'(()"3*<,((,')"-A3 R)"1'H)"3,../'#,4'2%3*"3/,3%2)1"3STUV3?73C3#21.4")3*$3?")3P,%!'")30>?63W/"-3'1.,#4-3('%,%#'")-3-2%43*5#)'4-3"%3,%%"="3X3.,-3*"3)"4),'4"1"%43.2$)30>?MY3R)2#5*$)"-3*<,$*'43"(("#4$5"-3 Z3"%3#21.,),J/"83-2'433C3.5)'1H4)"3"434,$=3*"3#&,%9"3#2%-4,%4-3[33 R2$)3 /"-3 -2#'545-3 ,#@$'-"-3 "%3 0>?63 W:,-/"G3 :,#&'%")G3 Q4*3 /"3 063 2#42J)"3 0>?6Y83 *5*$#4'2%3 *"3 /"$)3#2%4)'J$4'2%83*$3P2$)3*"3/"$)3,#@$'-'4'2%83,$3]?3*5#"1J)"30>?6A3S/3%?6A3S/3%?MA3

-2#'545-3 ,#@$'-"-3 "%3 0>?63 W:,-/"G3 :,#&'%")G3 Q4*3 /"3 063 2#42J)"3 0>?6Y83 *5*$#4'2%3 *"3 /"$)3#2%4)'J$4'2%83*$3P2$)3*"3/"$)3,#@$'-'4'2%83,$3]?3*5#"1J)"30>?6A3S/3%?6A3S/3%?MA3 ../'#,4'2%3*$34,$=3*"3#&,%9"3*"3/<"=")#'#"3.)5#5*"%43-$)3/"-3,9)59,4-3*"3/<"=")#'#"3"%3#2$)-3 ZZ3C3%2)1"3#21.4,J/"3#2%-4,%4"3WS V?NY3 ?3D^S_I 3[3U5-$/4,432.5),4'2%%"/3,!,%43*24,4'2%-3"43)".)'-"-3*<,12)4'--"1"%4-3"43.")4"-3*"3!,/"$)83)"4),'453*"3/<'1.,#43STUV3?7303`",)'%93[3U,4'23*"3/,3*"44"3%"44"3*'!'-5"3.,)3/"312%4,%43*"-3#,.'4,$=3.)2.)"-83&2)-3"%9,9"1"%4-3*"3/2#,4'2%3STUV3?73 3 R'E6=&6'*!)'7#=#-#%"= %/'7#=#-#%"'!"&$6"$#%"'6$'Z!:6..6-'@ UO'[' !$6)#!.'U!"7.#"P'W'O::6--D=/=28/,+*8=4)=9A+GG2&=-./GG/+2&*=-&== !=HJL=3!7=&)=<2(C2&**+()=-&=!IO=!M=N!#O=X=1/4Y=-&=9A/)C&=&1=<82+0Z12&=9()*1/)1*"@= %/= -+R+*+()= /= <(42*4+R+= *&*= &GG(21*=-&=2&)G(29&0&)1*=9/*+1&=-&=<2(-491+()=<(42=,&*=)/9&,,&*=/=818=+)+1+8=/R&9=4)&=0+*&=&)=9A/)1+&2=<28R4&=<(42=-8[41=#>#!@== %&= 28*4,1/1= (<82/1+())&,= 9(42/)1=-&=,/=-+R+*+()=3]=<2(C2&**&=/+)*+=-&=!L7I=3!=N!L7I=O"=<(42=/11&+)-2&=!!L7I= 3!= M7>=O=-4=9A+GG2&=-./GG/+2&*"=9()12&=!>>7>=3!=&)=#>!M=K7K=O=-4=9A+GG2&=-./GG/+2&*"@= = %/' 7#=#-#%"'!$,)#6.'3%A*!:$'@3JQ'['3%A*!:$'J&#*A6"$'Q)%7&:$-"=/GG+9A&=4)=9A+GG2&=-./GG/+2&*=-&=I#M=3!7=&)=<2(C2&**+()=-&=NJO=*42=!#=0(+*=N!O=X=1/4Y=-&=9A/)C&=&1=<82+0Z12&=9()*1/)1*"@= %/= <&2G(20/)9&= -&= ,/=-+R+*+()=/=818=28-4+1&=<2(-491+()= &1= -4=-(,,/2= ^4+= /= <8)/,+*8= ,/= <2(G+1/[+,+18= -&*=<2(-4+1*= &Y<(218*= -&*=_V]@=`/2= /+,,&42*7=,/=-+R+*+()=/=818=/GG&918&=3/-+*()"=[,(^48=<&)-/)1=L=*&0/+)&*=*4+1&=X=4)&=+)()-/1+()=-()1=,&*=+0'(0<1&=1&)4=-&=9&*=8,80&)1*7=,&=28*4,1/1=(<82/1+())&,=9(42/)1=-&=,/=-+R+*+()='a`=&*1=&)=2&94,=X=#7H=3!=>7K=O=-4=9A+GG2&=-./GG/+2&*"=9()12&=?7H=3!=&)=#>!M=I7>=O=-4=9A+GG2&=-./GG/+2&*"@= = ]R&9=4)=9A+GG2&=-./GG/+2&*=-&=I>?=3!7=,/=7#=#-#%"'V6)=#:6-'W'V%.&$#%"-'@VWVD=&)2&C+*12&=4)&=<2(C2&**+()=-&=N!#O= *42= !#= 0(+*= N!!O= X= 1/4Y= -&= 9A/)C&= &1= <82+0Z12&= 9()*1/)1*"@= %&*= 92(+**/)9&*= ,&*= <,4*= G(21&*= -./91+R+18= *()1= &)2&C+*128&*= -/)*= ,&*= /91+R+18*=-&= *&2R+9&= 2&)G(298&*= /4= 9(42*= -&*=-&2)+Z2&*= /))8&*@= %&= -8R&,(<<&0&)1=-&*= /91+R+18*=-&=*&2R+9&=-())&=X=,/=-+R+*+()=<,4*=-&=2&)1/[+,+18=&1=-&=28*+,+&)9&@= a)= 9()*8^4&)9&7= ,/= 2&)1/[+,+18= -&= ,/=-+R+*+()= &*1= &)= <2(C2&**+()= -&= NJ>= O= X= I>7>= 3!7= *(+1= ?7K= O= -4= 9A+GG2&= -./GG/+2&*= K7#=O=&)=#>!M"@= = R'N#=#76"76'*)%*%-,'F'.!'*)%:4!#"6'O--6AB.,6'P,",)!.6' %&= '()*&+,= -./-0+)+*12/1+()= /=-89+-8=-&= <2(<(*&2= X= ,.]**&0[,8&= C8)82/,&= ^4+= *&= 1+&)-2/= ,&= !M= :4+)= #>#>7= ,&= R&2*&0&)1=-.4)=-+R+-&)-&=-&'>7KM'! = R'3)#-6'7&':%)%"!=#)&-' B4= G/+1= -&= */= <28*&)9&= 0()-+/,&= &1= -&=*&*=/91+R+18*=C,([/,&*7=,&=C2(4<&=&*1=*4*9&<1+[,&=-&=-&R(+2=G/+2&=G/9&=/4Y= &GG&1*= -&= ,/= 92+*&= -4=9(2()/R+24*=-&=04,1+<,&*=G/b()*=24<142&=-.(GG2&7=[/+**&=(4=[,(9/C&=-&=0/29A8*7=G&20&142&=1&0<(2/+2&=-&=*+1&7=/[*&)18+*0&7=&19@"@= ]= ,/= -/1&=-&= <4[,+9/1+()= -&= 9&11&= +)G(20/1+()7= ,&= C2(4<&= )c/= -.+0-+2&91= 0/182+&,= *4*9&<1+[,&= -&=2&0&112&=&)=9/4*&=*()=/)1+9+#>@=%.8,/2C+**&0&)1=289&)1=-&*=1&22+1(+2&*=1(49A8*=)(1/00&)1= ,.U1/,+&7=<(422/+1=/R(+2=4)=+0 R&)+27= *42= 9&21/+)*= /<<2(R+*+())&0&)1*7= d=9(0<2+*=-&=*&9()-=2/)C7=*42=,./91+R+18=+)-4*12+&,,&=-&=9&21/+)*=*+1&*=(4=*42=,./99&**+[+,+18=&1=,/=1&)4&=-&=9&21/+)*=0/29A8*@= == = = = ' = O=6)$#--6A6"$':%":6)"!"$'.6-',.,A6"$-'*)%-*6:$#5-' '&11&=<28*&)1/1+()=<&41=9(0<2&)-2&=-&*=+)G(20/1+()*=<2(*<&91+R&*7=G()-8&*=*42=9&21/+)&*=Ad<(1AZ*&*7=&*1+0/1+()*=&1=(<+)+()*=/914&,,&*7=-()1= )(1/00&)1= -&*= Ad<(1AZ*&*= 2&,/1+R&*= /4Y= *12/18C+&*= /914&,,&*= &1= G4142&*= &1=X=,.&)R+2())&0&)1=89()(0+^4&=-/)*=,&^4&,=,/=V(9+818= (1&,,&*=+)G(20/1+()*=<2(*<&91+R&*=*()1=*4*9&<1+[,&*=-.8R(,4&2=(4=-.;12&=0(-+G+8&*=&)=2/+*()=-&=9&21/+)*=2+*^4&*=&1=+)9&21+14-&*7=9())4*=(4=)()=X=9&=:(427=-&=*(21&=^4&=,&*=28*4,1/1*7=<&2G(20/)9&*7=([:&91+G*=&1=8R(,41+()*=&GG&91+R&0&)1=28/,+*8*=<(422/+&)1=*./R82&2=12Z*=-+GG82&)1*=-&= 9&4Y= <(4R/)1= ;12&= 9()1&)4*= (4=*4CC828*='&*=+)G(20/1+()*=<2(*<&91+R&*=*()1=-())8&*= 4)+^4&0&)1= X= ,/= -/1&=-&= 9&11&= <28*&)1/1+()7= &1= ,/= V(9+818= )&= <2&)-= /494)= &)C/C&0&)1= -&= <4[,+&2= -&*=0+*&*=X=:(42=-&*=+)G(20/1+()*= <2(*<&91+R&*= <(4R/)1= ;12&= 9()1&)4&*= -/)*= ,&= <28*&)1= -(940&)1= /G+)=-&= 2&G,81&2= ,&*= 8R&)14&,*= 9A/)C&0&)1*= -/)*= ,&*= /)1+9+ 8R8)&0&)1*7= 9()-+1+()*= (4= 9+29()*1/)9&*= *42= ,&*^4&,*= *()1= G()-8&*= ,&*= +)G(20/1+()*= <2(*<&91+R&*= <(4R/)1= ;12&= 9()1&)4&*= -/)*= 9&11&= <28*&)1/1+()@= %&*= +)G(20/1+()*= <2(*<&91+R&*= ()1= R/,&42= <42&0&)1= +,,4*12/1+R&@= e(12&= /11&)1+()= &*1= /11+28&= *42= ,&= G/+1= ^4&= -&= 1&,,&*= +)G(20/1+()*=)&=*()1=&)=/494)=9/*=-&*=C/2/)1+&*=(4=&)C/C&0&)1*=-&=28*4,1/1*=G4142*=&1=^4&=-&=)(0[2&4Y=2+*^4&*=&1=+)9&21+14-&*=/4Y^4&,*=&,,&*=*()1=*(40+*&*=*()1=-+GG+9+,&0&)1=<28R+*+[,&*=&1=A(2*=-4=9()12f,&=-&=,/=V(9+818@= = = == '(-&=UVUg=D=6S>>>>>IML>L= U)-+9&*=D=']'=]%%=V]SaV7=']'=]%%hiS]B]5%a7=']'=UgB_ViSU]%V7=']'=3UBjV3]%%7=']'=V3]%%7= ag=6]3U%k=5_VUgaVV= = ' ]6'/?'!=)#.'/0/0'@!*)^-'B%&)-6D'+'34#55)6'78!55!#)6-'7&'M1'/0/0' 3 = S8G82&)9&= 0()-+/,&=-&=,/=0/)41&)1+()7=-&=,c8,8R/1+()=-&=<&2*())&*= &1= -4= 1&22/**&0&)17= 3/)+1(4= T2(4<= /= <(42=0+**+()=-c/08,+(2&2=,&*=9()-+1+()*=-&= 12/R/+,7= -&=*8942+18=&1=,/=<&2G(20/)9&=0()-&7=1(41=&)=<28*&2R/)1=,.(00&=&1=*()=&)R+2())&0&)1@= = ]4= 12/R&2*= -&= *&*= I= 0/2^4&*= &0[,80/1+^4&*= h= 3/)+1(47= T&A,7= 34*1/)C= [d= 3/)+1(4= h= ,&= C2(4<&= 9()b(+17= <2(-4+17=-+*12+[4&=-&*= 0/182+&,*= &1= -&*= *&2R+9&*= X= -&*1+)/1+()=-&= ,/= 9()*12491+()7= -&= ,./C2+94,142&=&1=-&*=+)-4*12+&*@= = = = a)= <,/b/)1= ,.+))(R/1+()= /4= 9(&42=-&=*()=-8R&,(<<&0&)17=3/)+1(4= T2(4<= 9A&29A&= 9()*1/00&)1= X= /<<(21&2= -&= ,/= R/,&42= /4<2Z*= -&= ,.&)*&0[,&=-&=*&*= = T2l9&= X= ,.&Y<&21+*&= -&= *()= 28*&/4= -&= !>J>= 9()9&**+())/+2&*7= ,&= C2(4<&= &*1= 9A/^4&= :(427= <,4*= <2(9A&= -&= *&*= 9,+&)1*@= 6+-Z,&= X= *&*= 2/9+)&*7= /R&9= 4)= *+ZC&= *(9+/,= *+148= &)= 62/)9&7= 3/)+1(4= T2(4<= &)2&C+*12&= 4)= 9A+GG2&=-./GG/+2&*=-&=#7!=0+,,+/2-*=-.&42(*=&)=#>!?=&1=284)+1=H=L>>=1/,&)1*=X=12/R&2*=,&=0()-&=/R&9=,/= 9(004)@= = == = = R'O""6_6' ' LA*!:$'76'.8!**.#:!$#%"'76'.!'"%)A6'L`EV'1I'+' U6SV= !L= &*1= ,/= )(4R&,,&= )(20&= 2&,/1+R&= /4Y= 9()12/1*= -&= ,(9/1+()7= /R&9= 4)&= <2&0+Z2&= /<<,+9/1+()= /4= !&2= :/)R+&2=#>!?@= = %&*=9()12/1*=-&=,(9/1+()=*()1=&)2&C+*128*=/4=[+,/)=/R&9=D== 4)=m=-2(+1=-.41+,+*/1+()=-&*=/91+G*=,(48*=n=9()*1/18=X=,./91+G7=&1=

4)&= -&11&=9(22&*<()-/)1&= 2&<28*&)1/)1= ,.([,+C/1+()= -&= = 3/)+1(4= 41+,+*&= ,/= 081A(-&= 2812(*<&91+R&= *+0<,+G+8&7= ^4+= )&= <28R(+1= -&= 2&12/+1&0&)1= -&= ,.&Y&29+9&=<2898-&)1@=%&*=+0-81/+,,8*=9+h/<2Z*=D== ' B())8&*=#>!?= B())8&*=#>!?= <4[,+8&*=/R&9= U0 2&12/+18&*= A(2*= ,./<<,+9/1+()=-&=,/= /<<,+9/1+()=-&=,/= "%31'//'2%-3*<"$)2-= )(20&=U6SV=!L= )(20&=U6SV=!L"= 3%A*$6'76'),-&.$!$' S8*4,1/1=(<82/1+())&,= !HL7!= h=!7>= !HJ7!= I2%43D^S_I 3 ?60803 E78N3 ?MK8K3 I2%43,12)4'--"1"%4- Ea78K3 b3K8N3 Ea>8M3 S8*4,1/1=G+)/)9+&2' hK7J= N!7!= hL7H= K#.!"'3%"-%.#7,' B2(+1=-.41+,+*/1+()=-&*=/91+G*=,(48*= !L7J= h=!L7J= >= B&11&=)&11&= #>M7#= h=!K7?= !?>7#= (6!)#"P' I!7I=O= = #M7L=O= = N,5#"#$#%"-'+' = JKLMNO')6$)!#$,'76'.8#A*!:$'L`EV'1I' a5UiB]=9/,94,8=*42=,/=[/*&=-&*=)(20&*=U6SV=/<<,+9/[,&*=&)=#>!M7=9.&*1=X=-+2&=/R/)1=,./<<,+9/1+()=-&= ,/=)(20&=U6SV=!L=X=9(0<1&2=-4=!&2=:/)R+&2=#>!?"= = N6$$6'"6$$6'6$'(6!)#"P'4%)-'L`EV'1I' B&11&= )&11&= 9/,94,8&= *42= ,/= [/*&= -&*= )(20&*= U6SV= /<<,+9/[,&*= &)= #>!M7= 9.&*1= X= -+2&= /R/)1= ,./<<,+9/1+()=-&=,/=)(20&=U6SV=!L=X=9(0<1&2=-4=!&2=:/)R+&2=#>!?"= = = = /EXTRAIT DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ en milliers d'euros 31 décembre 2018 31 décembre 2019 Chiffre d'affaires 1 883 578 2 093 577 Coût des biens et services vendus -1 569 798 -1 747 509 Frais de recherche et développement -23 908 -27 732 Frais commerciaux, marketing et service -105 116 -113 504 Frais administratifs -56 152 -61 170 Autres produits et charges d'exploitation 736 4 946 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 129 341 148 608 Produits et charges opérationnels non courants - 3 237 - 2 534 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 126 104 146 074 Quote-part dans le résultat des entreprises associées 2 326 2 192 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL APRÈS QUOTE-PART DE RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS MEE 128 431 148 265 Produits financiers 24 698 37 617 Charges financières -30 673 -45 144 RÉSULTAT FINANCIER -5 974 -7 527 RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 122 456 140 738 Impôts -38 103 -44 982 RÉSULTAT NET 84 354 95 757 Part du groupe 84 109 95 625 Intérêts minoritaires 245 132 RÉSULTAT PAR ACTION (EN EUROS) en milliers d'euros 31 décembre 2018 31 décembre 2019 Résultat net part du groupe 2,20 2,50 Résultat dilué par action 2,20 2,50 AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL ET RÉSULTAT GLOBAL en milliers 31 décembre 2018 31 décembre 2019 RÉSULTAT DE LA PÉRIODE d'euros 84 354 95 957 Ajustements de juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente Dont variation de juste valeur portée en capitaux propres Dont variation de juste valeur transférée en résultat de la période Écarts de change résultant des activités à l'étranger Dont part revenant au groupe Dont part revenant aux minoritaires Instruments de couverture de taux d'intérêt et de change Dont part revenant au groupe Dont part revenant aux minoritaires Éléments recyclables du résultat global Gains (pertes) actuariels sur engagements de retraite et assimilés Dont part revenant au groupe Dont part revenant aux minoritaires Éléments non recyclables du résultat global TOTAL DES GAINS ET PERTES COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES -169 131 -169 131 0 0 5 297 6 861 5 847 6 662 -550 200 -459 -2 715 -459 -2 715 0 0 4 670 4 277 4 073 -2 282 4 057 -2 286 16 3 4 073 -2 282 8 743 1 995 RÉSULTAT GLOBAL DE LA PÉRIODE 93 097 97 752 Dont part revenant au groupe 93 386 97 417 Dont part revenant aux minoritaires -286 335 EXTRAIT DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 LES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL SONT PRÉSENTÉS APRÈS EFFET D'IMPÔTS LIÉS. LES EFFETS FISCAUX SE VENTILENT DE LA FAÇON SUIVANTE : en milliers d'euros 31 décembre 2018 31 décembre 2019 Éléments recyclables du résultat global 297 1 180 Éléments non recyclables du résultat global -449 342 TOTAL EFFETS FISCAUX -152 1 522 ACTIF Montant net au en milliers d'euros 31 décembre 2018 31 décembre 2019 ACTIF NON COURANT IMMOBILISATIONS CORPORELLES 175 652 211 593 GOODWILL 288 288 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 43 333 54 705 DROIT D'UTILISATION DES ACTIFS LOUES 16 461 PARTICIPATIONS DANS DES ENTREPRISES ASSOCIÉES 18 008 16 986 CRÉANCES DE FINANCEMENT DES VENTES 8 210 7 738 IMPÔTS DIFFÉRÉS ACTIF 16 588 17 581 ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS 8 708 10 829 AUTRES CREANCES NON COURANTES 375 517 271 162 336 698 ACTIF COURANT STOCKS ET EN-COURS 574 640 589 745 CLIENTS 361 685 380 438 CRÉANCES DE FINANCEMENT DES VENTES 2 487 3 024 AUTRES DÉBITEURS Impôt courant 5 858 7 990 Autres créances 41 538 42 579 ACTIFS FINANCIERS COURANTS 4 412 1 933 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 27 623 22 333 1 018 243 1 048 043 ACTIFS NON COURANTS DESTINÉS A LA VENTE 215 0 TOTAL GÉNÉRAL 1 289 620 1 384 741 EXTRAIT DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 PASSIF Montant net au en milliers d'euros 31 décembre 2018 31 décembre 2019 Capital social 39 668 39 668 Primes 46 098 46 098 Actions propres -24 018 -23 714 Réserves consolidées 442 629 491 065 Écarts de conversion monétaire 3 903 10 089 Résultat (part du groupe) 84 109 95 625 CAPITAUX PROPRES (part du groupe) 592 389 658 831 INTÉRÊTS MINORITAIRES 4 585 5 815 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 596 974 664 646 PASSIF NON COURANT PROVISIONS - PART À PLUS D'UN AN 45 368 48 862 AUTRES DETTES NON COURANTES 3 101 3 088 IMPÔTS DIFFÉRÉS PASSIF 1 144 1 751 PASSIFS FINANCIERS NON COURANTS Emprunts et dettes 38 477 149 726 Passifs de loyers non courants 12 269 88 090 215 696 PASSIF COURANT PROVISIONS - PART À MOINS D'UN AN 15 086 18 964 DETTES FOURNISSEURS 292 715 253 446 AUTRES DETTES COURANTES Impôt courant 6 457 4 087 Autres dettes 148 640 157 579 PASSIFS FINANCIERS COURANTS 141 658 64 722 PASSIFS DE LOYERS COURANTS 5 602 604 556 504 399 TOTAL GÉNÉRAL 1 289 620 1 384 741 EXTRAIT DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS TOTAL DES TOTAL Résultat CAPITAUX GENERAL DES Actions de Ecart de Ecart de PROPRES (part Intérêts CAPITAUX en milliers d'euros Capital Primes propres Réserves l'exercice conversion réévaluation du groupe) minoritaires PROPRES SITUATION AU 39 622 45 529 -24 305 412 858 59 955 -3 440 908 531 126 1 974 533 100 31 DÉCEMBRE 2017 Résultats 2017 59 955 -59 955 Résultats au 84 109 84 109 245 84 354 31 décembre 2018 Dividendes hors groupe -23 753 -23 753 -102 -23 855 Variation écarts 5 847 5 847 -550 5 297 de conversion Écarts d'évaluation IFRS -847 -847 -847 Première application -4 886 -4 886 -8 -4 894 IFRS 15 Mouvements sur titres d'autocontrôle 287 287 287 Écarts actuariels sur 4 057 4 057 16 4 073 avantages au personnel Variation de périmètre 46 569 -5 663 1 496 -3 552 4 251 699 et divers Variation des pactes -1 242 -1 242 d'actionnaires SITUATION AU 39 668 46 098 -24 018 441 722 84 109 3 903 908 592 389 4 585 596 974 31 DÉCEMBRE 2018 Résultats 2018 84 109 -84 109 Résultats au 95 625 95 625 132 95 757 31 décembre 2019 Dividendes hors groupe -30 039 -30 039 -123 -30 162 Variation écarts 6 662 6 662 200 6 861 de conversion Écarts d'évaluation IFRS - 2 633 -2 633 -2 633 Première application -999 -999 -3 -1 003 IFRS 16 Mouvements sur titres d'autocontrôle 304 304 304 Écarts actuariels sur avantages au personnel -2 286 -2 286 3 -2 282 Variation de périmètre 284 -475 -191 -159 - 350 et divers Variation des pactes 0 1180 1180 d'actionnaires SITUATION AU 39 668 46 098 -23 714 490 157 95 625 10 089 908 658 831 5 815 664 646 31 DÉCEMBRE 2019 EXTRAIT DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 31 décembre 31 décembre en milliers d'euros 2018 2019 RÉSULTAT NET 84 354 95 757 Annulation de la quote-part des résultats des entreprises associées -2 326 -2 192 Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité + Amortissements 35 925 45 602 - Variation de provisions et pertes de valeur 728 3 829 - Variation des impôts différés 2 662 963 +/- Gain (perte) sur cession d'actif non courant -47 420 +/- Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie 1 207 135 MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT 122 502 144 513 Variation du besoin en fonds de roulement -108 068 -60 386 +/- Variation des stocks -114 396 -1 275 +/- Variation des créances clients -35 548 -10 734 +/- Variation des créances de financement des ventes -5 999 290 +/- Variation des autres créances d'exploitation -9 756 -852 +/- Variation des dettes fournisseurs 35 450 -46 818 +/- Variation des autres dettes d'exploitation 18 534 3 256 +/- Variation des créances et dettes d'impôt 3 648 -4 250 +/- Variation des dettes liées aux activités de financement des ventes 0 0 Variation des machines données en location immobilisées -19 146 -21 060 FLUX DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION -4 712 63 070 Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement + Cession d'immobilisations incorporelles et corporelles 165 883 + Cessions d'actifs financiers non courants -35 1 186 - Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles (hors flotte) -46 412 -68 344 - Diminution (augmentation) des autres actifs financiers -132 -1 211 - Acquisition de filiales net de la trésorerie acquise 63 -2 668 - Augmentation de capital des entreprises associées 0 0 + Dividendes reçus d'entreprises associées 4 886 3 567 FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT -41 464 - 66 586 Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement + Augmentation de capital 615 171 - Réduction de capital 0 0 - Opération de fusion 0 0 - Distributions mises en paiement -23 855 -30 162 +/- Vente/rachat d'actions propres -65 0 +/- Variation des dettes financières 30 805 32 430 dont nouveaux tirages 40 087 132 306 dont remboursements -9 282 -99 877 +/- Autres 4 630 -4 080 FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT 12 130 -1 642 AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE, DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE ET DES DÉCOUVERTS BANCAIRES -34 046 -5 158 Trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts bancaires à l'ouverture 34 135 -609 Effet de la variation des cours de change sur la trésorerie -698 769 TRÉSORERIE, ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE ET DÉCOUVERTS BANCAIRES À LA CLÔTURE -609 -4 997 EXTRAIT DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 FAITS MARQUANTS APPLICATION DE LA NORME IFRS 16 A compter du 1er janvier 2019, le groupe applique la norme IFRS 16 «Contrats de location» qui modifie le mode de comptabilisation des contrats de location et impose un mode de comptabilisation unique des contrats de location par les preneurs. Le groupe a appliqué la méthode rétrospective simplifiée avec le calcul du droit d'utilisation depuis l'origine pour les contrats en cours au 1er janvier 2019. L'effet cumulatif de l'application initiale a été comptabilisé au 1er janvier 2019. Le groupe a ainsi diminué le montant de ses capitaux propres d'ouverture de 1,0 M€, net d'impôts différés, pour refléter l'effet cumulatif de la première application de la norme. L'application de la norme IFRS 16 a généré une augmentation de la dette nette de 15,5 M€ et des actifs de droits d'utilisation de 14,2 M€. Sur l'année 2019, l'application de cette norme a un impact positif sur le résultat opérationnel courant de 1,0 M€ et dégrade le résultat financier de 1,1 M€. ACQUISITION DE LA SOCIÉTÉ MAWSLEY Le 29 octobre 2019, le groupe Manitou a pris une participation majoritaire dans la société britannique Mawsley Machinery Ltd, basée près de Northampton (Grande- Bretagne), suite au départ en retraite de ses principaux actionnaires. Fondée en 1981, Mawsley Machinery Ltd distribue du matériel de construction et les services associés à ses clients. Mawsley Machinery est le distributeur historique du groupe Manitou dans les Midlands. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 19,2 millions de livres en 2018 et emploie 27 personnes. Le groupe Manitou a réalisé cette opération via sa holding britannique Manitou PS, qu'elle détient à 85% et qui a acquis la totalité des parts de la société Mawsley Machinery Ltd, conjointement avec deux managers de Mawsley Machinery Ltd. Manitou dispose d'une option d'achat supplémentaire lui permettant de racheter les 15% restant de la holding britannique Manitou PS. FINANCEMENT En juin 2019, la société Manitou BF a procédé à l'émission d'un nouvel emprunt obligataire privé de 105 M€. Les obligations se décomposent en 3 tranches à 6, 7 et majoritairement 8 ans. Ce placement privé, conclu à des conditions favorables pour le groupe Manitou, lui permet d'allonger la maturité de sa dette et de poursuivre la stratégie de diversification de ses sources de financement. Le produit de ces émissions aura pour vocation de refinancer à terme la dette obligataire existante et sera affecté majoritairement au développement de l'entreprise. EXTRAIT DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 ARRET DE L'ACTIVITE DU SITE DE MADISON PENDANT 6 SEMAINES Suite à des inondations en septembre 2019, l'activité du groupe a été affectée par un arrêt de six semaines de l'usine de Madison (USA). L'activité a repris progressivement au cours du 4eme trimestre. L'indemnité d'assurance, nette de la franchise et des coûts d'arrêts et de remise en état, a généré un produit net de 2,8 M€ comptabilisé dans les autres produits opérationnels courants. SUIVI DU LITIGE POUR CONTREFAÇON En mai 2017, le groupe Manitou a été assigné par la société JC Bamford Excavators Limited (JCB), en France, au Royaume-Uni puis en Italie pour la contrefaçon alléguée de deux brevets européens se rapportant à certaines caractéristiques concernant le système de commande de la coupure de surcharge de certains chariots télescopiques fabriqués et/ou commercialisés dans ces trois pays. Sur le plan financier, le demandeur réclamait en mai 2017 devant le tribunal français une provision de 20 millions d'euros à parfaire, portée en juin 2018, à 50 millions d'euros. Les demandes financières devant le tribunal anglais n'étaient pas chiffrées et ne le sont toujours pas à la date de publication de ce rapport, mais l'assignation indique qu'à des fins procédurales la valeur commerciale de la demande est estimée à un montant supérieur à 10 millions de livres sterling. Pour l'Italie, l'assignation ne précise aucune demande chiffrée. En décembre 2018, JCB a fait signifier au groupe Manitou une nouvelle assignation en contrefaçon portant sur un troisième brevet européen, en France et au Royaume-Uni, se rapportant également à certaines caractéristiques concernant le système de commande de la coupure de surcharge de certains chariots télescopiques. Cette assignation reprend la demande de provision d'un montant de 50 millions d'euros présentée dans la première procédure introduite en France. Elle a fait l'objet d'une jonction d'instances au Royaume-Uni mais demeure séparée en France. En 2018, JCB avait produit une expertise évaluant son préjudice à 160 millions d'euros pour les deux premiers brevets. Fin 2019, dans le cadre de la première procédure au fond, JCB a porté, dans ses dernières conclusions, son évaluation du préjudice à 190 millions d'euros. Cette augmentation provient d'une actualisation du préjudice dans sa durée, soit selon JCB jusqu'en mars 2019. Cette évaluation intègre également le préjudice estimé au titre du troisième brevet. 1. En France, la procédure judiciaire sur le litige relatif aux deux premiers brevets s'est poursuivie au cours de l'année 2019. Dans le cadre d'un incident de procédure en 2018, JCB a sollicité des mesures d'interdiction provisoire contre Manitou BF. Une décision a été rendue par le juge de la mise en état le 31 janvier 2019, qui a débouté le demandeur de sa demande en interdiction provisoire sur le premier brevet sur lequel JCB fonde ses allégations et, concernant le deuxième brevet, a interdit provisoirement à Manitou BF, la fabrication, l'offre en vente, la location et la détention d'une ancienne configuration de certains chariots élévateurs télescopiques. Cette décision n'a eu aucune incidence sur l'activité de Manitou BF dans la mesure où elle porte sur le système de commande de certains modèles produits et vendus avant août 2017 qui n'étaient donc plus fabriqués par Manitou BF à la date de cette décision, ce qu'a souligné l'ordonnance. Manitou BF a fait appel immédiat de cette décision afin de contester la mesure d'interdiction ordonnée en ce qu'elle ne concernait qu'une configuration que Manitou avait cessé de produire depuis 18 mois. Cet appel immédiat pour excès de pouvoir a été jugé irrecevable, réservant la possibilité d'appel avec le jugement sur le fond. A l'occasion du même incident, Manitou BF avait proposé à titre subsidiaire, si le juge estimait la demande d'interdiction bien fondée, la mise en place d'une garantie bancaire de 470 000 euros pour les deux brevets en remplacement des interdictions. Cette proposition est devenue sans objet pour le premier brevet, pour lequel le juge n'a pas prononcé d'interdiction. JCB demandait quant à elle que cette garantie, si elle était ordonnée, soit de 30 millions d'euros (également pour les deux brevets) sur la base de l'expertise qu'elle avait produite évaluant son préjudice à 160 millions d'euros (pour les deux brevets). Cette proposition n'a pas été retenue par le juge, pas plus que la demande d'astreinte de JCB de 100 000 euros par jour de retard, l'astreinte prononcée par le juge étant de 1 000 euros par infraction, la décision ayant souligné que le préjudice allégué par le demandeur concerne le seul système de commande de coupure de surcharge et non la machine dans sa globalité. Au Royaume Uni , la procédure n'a pas progressé au cours de l'année 2018, JCB n'effectuant aucune diligence à cet effet. Une audience de procédure (« Case Management Conférence ») s'est tenue en janvier 2019 après que JCB a finalement effectué les diligences qui lui incombaient. Le calendrier du litige a été établi. L'audience est prévue en octobre 2020. En Italie , la procédure au fond relative à ces deux premiers brevets reste dans une phase préliminaire, la nomination d'un expert judiciaire ayant été prononcée fin 2019. En Italie, JCB avait également sollicité des mesures d'interdiction provisoires à l'encontre la filiale italienne de Manitou sur le 2ème et le 3ème brevet. Cette demande a été rejetée par les tribunaux italiens par décision du 30 janvier 2020. Le groupe Manitou reste en complet désaccord avec les allégations de JCB et poursuit sa défense avec la plus grande vigueur. En l'état de l'avancement des procédures, le risque financier susceptible d'être encouru est difficile à estimer de manière fiable. De plus, une sortie de ressource significative au titre de ces demandes semble peu probable eu égard aux éléments avancés par le groupe Manitou pour se défendre. Par conséquent, aucune provision au titre de ces demandes n'a été comptabilisée dans les comptes du groupe. EXTRAIT DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 INFORMATION SUR LES SECTEURS OPÉRATIONNELS Le groupe est organisé en trois divisions, deux divisions produits et une division services : La division produits MHA (Material Handling and Access - matériel de manutention et nacelles) est dédiée en particulier aux chariots télescopiques, aux chariots à mâts industriels et tout-terrain, aux chariots embarqués et aux nacelles élévatrices. Elle a pour mission d'optimiser le développement et la production de ces matériels de marque Manitou.

tout-terrain, aux chariots embarqués et aux nacelles élévatrices. Elle a pour mission d'optimiser le développement et la production de ces matériels de marque Manitou. La division produits CEP (Compact Equipement Products - matériel compact) a pour mission d'optimiser le développement et la production des chargeuses compactes sur roues, sur chenilles et articulées, des tractopelles et des télescopiques de marques Gehl & Mustang.

La division S&S (Services & Solutions) regroupe l'ensemble des activités de services à la vente (approches financements, contrats de garantie, contrats de maintenance, full service, gestion de flotte, etc.), de services après-vente (pièces de rechange, formation technique, gestion des garanties, gestion de l'occasion, etc.) et de service aux utilisateurs finaux (géo-localisation, formation utilisateurs, conseils, etc.). Cette division a pour objectif de bâtir les offres de services permettant de répondre aux attentes de chacun de nos clients dans notre chaîne de valeur et d'accroître le chiffre d'affaires résilient du groupe. Ces trois divisions conçoivent et assemblent les produits et les services qui sont distribués par l'organisation commerciale et marketing aux concessionnaires et grands comptes du groupe répartis dans 140 pays. COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ PAR DIVISIONS MHA, CEP, S&S MHA CEP S&S Total Material Handling and Compact Equipment Services & Solutions Access Products en milliers d'euros 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 Chiffre d'affaires 1 294 087 1 455 822 313 509 328 313 275 982 309 442 1 883 578 2 093 577 Coût des biens et services vendus -1 095 976 -1 235 507 -270 552 -289 828 -203 270 -222 174 -1 569 798 -1 747 509 Marge sur coûts des ventes 198 111 220 315 42 957 38 485 72 712 87 267 313 780 346 068 en % 15,3% 15,1% 13,7% 11,7% 26,3% 28,2% 16,7% 16,5% Frais de recherche et développement -19 888 -21 225 -4 019 -6 509 2 -23 908 -27 732 Frais commerciaux, marketing et service -47 183 -48 127 -15 219 -17 257 -42 714 -48 120 -105 116 -113 504 Frais administratifs -32 378 -35 423 -13 911 -16 175 -9 863 -9 573 -56 152 -61 170 Autres produits et charges d'exploitation 1 289 710 -424 3 822 -128 414 736 4 946 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 99 950 116 251 9 384 2 367 20 006 29 990 129 341 148 608 en % 7,7% 8,0% 3,0% 0,7% 7,2% 9,7% 6,9% 7,1% Perte de valeur des actifs -339 339 -339 339 Autres produits et charges opérationnels -2 188 -2 343 -414 -286 -296 -244 -2 898 -2 873 non courants RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 97 423 114 247 8 970 2 081 19 710 29 746 126 104 146 074 en % 7,5% 7,8% 2,9% 0,6% 7,1% 9,6% 6,7% 7,0% Quote-part dans le résultat des entreprises 16 2 310 2 192 2 326 2 192 associées RÉSULTAT OPÉRATIONNEL APRES QUOTE- 97 439 114 247 8 970 2 081 22 020 31 938 128 431 148 265 PART DE RESULTAT NET DES SOCIETES MEE L'activité de distribution de pièces de rechange et d'accessoires intégrée dans la division Services & Solutions bénéficie de services portés par les divisions MHA et CEP (R&D, qualification des pièces, qualification des fournisseurs), de la base installée de machines vendues, ainsi que de la notoriété des marques développées par ces mêmes divisions. Afin de rémunérer l'ensemble de ces bénéfices, le reporting par division suivi par le groupe intègre une redevance de la division Services & Solutions aux divisions MHA et CEP. Cette redevance est calculée sur la base de comparables externes de distributeurs de pièces indépendants dont le résultat opérationnel médian sur une période de 5 ans ressort respectivement à 4,25% en Europe et à 4,87% aux USA, principales zones sur lesquelles la division S&S opère. Cette redevance est intégrée dans chaque division sur la ligne « Coût des biens et services vendus », qui correspond donc aux charges de biens et services vendus nets des charges ou des produits de redevances. Les actifs et flux de trésorerie, de même que les dettes, ne sont pas alloués aux différentes divisions, les informations par secteurs opérationnels utilisées par le management du groupe n'intégrant pas ces différents éléments CHIFFRE D'AFFAIRES PAR DIVISION ET ZONE GÉOGRAPHIQUE Chiffre d'affaires 2018 Chiffre d'affaires 2019 Europe du Europe du Amériques APAM * TOTAL en M€ et % Europe du Europe du Amériques APAM* TOTAL Sud Nord du total Sud Nord 463,2 622,0 99,2 109,7 1 294,1 542,7 664,9 129,4 118,9 1 455,8 MHA 25% 5% 6% 69% 6% 33% 26% 32% 6% 70% 18,5 42,9 202,6 49,6 313,5 23,1 45,5 218,9 40,9 328,3 CEP 1% 2% 11% 3% 17% 1% 2% 10% 2% 16% 96,9 91,0 48,5 39,6 276,0 111,1 103,1 54,4 40,8 309,4 S&S 5% 5% 3% 2% 15% 5% 5% 3% 2% 15% 578,6 755,8 350,3 198,9 1 883,6 676,9 813,5 402,6 200,6 2 093,5 TOTAL 31% 40% 19% 10% 100% 32% 39% 19% 10% 100% *Asie, Pacifique, Afrique, Moyen-Orient EXTRAIT DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS Société consolidante Manitou BF SA Ancenis, France Sociétés intégrées Méthode de % de contrôle % d'intérêt consolidation Sociétés de production LMH Solutions SAS Beaupréau-en-Mauges, France IG 100% 100% Manitou Brasil Manipulacao de Cargas Ltda. São Paulo, Brésil IG 100% 100% Manitou Equipment America LLC West Bend, Wisconsin, Etats-Unis IG 100% 100% Manitou Equipment India Greater Noïda, Inde IG 100% 100% Manitou Italia Srl Castelfranco Emilia, Italie IG 100% 100% Société de distribution Compagnie Francaise de Manutention Ile-de-France Jouy le Moutier, France IG 100% 100% Manitou Asia Pte Ltd. Singapour IG 100% 100% Manitou Australia Pty Ltd. Alexandria, Australie IG 100% 100% Manitou Benelux SA Perwez, Belgique IG 100% 100% Manitou Chile Las Condes, Chili IG 100% 100% Manitou China Co Ltd. Shanghai, Chine IG 100% 100% Manitou Deutschland GmbH Ober-Mörlen, Allemagne IG 100% 100% Manitou Global Services Ancenis, France IG 100% 100% Manitou Interface and Logistics Europe Perwez, Belgique IG 100% 100% Manitou Japan Co.Ltd Tokyo, Japon IG 100% 100% Manitou Malaysia MH Kuala Lumpur, Malaisie IG 100% 100% Manitou Manutencion Espana Sl Madrid, Espagne IG 100% 100% Manitou Mexico Mexico DF, Mexique IG 100% 100% Manitou Middle East Fze Jebel Ali, Emirats Arabes Unis IG 100% 100% Manitou Nordics Sia Riga, Lettonie IG 100% 100% Manitou North America LLC West Bend, Wisconsin, Etats-Unis IG 100% 100% Manitou Polska Sp Z.o.o. Raszyn, Pologne IG 100% 100% Manitou Portugal SA Villa Franca, Portugal IG 100% 100% Manitou South Asia Pte Ltd. Gurgaon, Inde IG 100% 100% Manitou Southern Africa Pty Ltd. Johannesbourg, Afrique du Sud IG 74% 74% Manitou UK Ltd. Verwood, Royaume-Uni IG 99,4% 99,4% Manitou Vostok Llc Moscou, Fédération Russe IG 100% 100% Marpoll Pty Ltd (LiftRite Hire & Sales) Perth, Australie IG 50.5 % 50.5 % Mawsley Machinery Ltd Northampton, Royaume-Uni IG 85% 85% Sociétés mises en équivalence Manitou Finance France SAS Nanterre, France MEE 49% 49% Manitou Finance Ltd. Basingstoke, Royaume-Uni MEE 49% 49% Autres sociétés* Cobra MS Ancenis, France IG 100% 100% Gehl Power Products, Inc Yankton, South-Dakota,Etats-Unis IG 100% 100% Manitou America Holding Inc. West Bend, Wisconsin, Etats-Unis IG 100% 100% Manitou Développement Ancenis, France IG 100% 100% Manitou PS Verwood, Royaume-Uni IG 85% 85% IG : intégration globale MEE : Mise en équivalence *Holdings et sociétés sans activité EXTRAIT DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 La Sté Manitou BF SA a publié ce contenu, le 03 mars 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le03 mars 2020 22:23:01 UTC. Document originalhttp://docs.publicnow.com/viewDoc.asp?filename=39870EXTB336ABCCBDC795176609F01DC081AD44A753CB33_70AB60F39C166389B8B28DF0ACB36F6F980F25F2.PDF Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/B336ABCCBDC795176609F01DC081AD44A753CB33 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur MANITOU GROUP 03/03 MANITOU : Communiqué de presse - Résultats 2019 PU 03/03 Les valeurs à suivre mercredi 4 mars 2020 à Paris - AO 03/03 MANITOU : anticipe un recul de 10% de ses revenus 2020 AO 03/03 EN DIRECT DES MARCHES : Air Liquide, Sanofi, SES, Albioma, Qiagen, Swiss Re, .. 03/03 BOURSE DE PARIS : Les banques centrales à la rescousse 03/03 Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Mardi 3 mars 2020 AO 03/03 Agenda economique du mardi 3 mars RE 02/03 Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 3 mars 2020 AO 02/03 Agenda AOF / Sociétés France - Mardi 3 mars 2020 AO 02/03 Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 2 mars 2020 AO Recommandations des analystes sur MANITOU GROUP 03/03 BOURSE DE PARIS : Les banques centrales à la rescousse 31/01 MANITOU : dévisse avec une dégradation d'analyste CF 31/01 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Sodexo, M6, JCDecaux, Ubisoft, Partners Group, Delive..

Données financières (EUR) CA 2020 1 889 M EBIT 2020 122 M Résultat net 2020 80,7 M Dette 2020 107 M Rendement 2020 4,97% PER 2020 7,88x PER 2021 7,52x VE / CA2020 0,40x VE / CA2021 0,39x Capitalisation 645 M Graphique MANITOU GROUP Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MANITOU GROUP Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 8 Objectif de cours Moyen 21,34 € Dernier Cours de Cloture 16,64 € Ecart / Objectif Haut 80,3% Ecart / Objectif Moyen 28,2% Ecart / Objectif Bas -9,86% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Michel Paul Denis President & Chief Executive Officer Jacqueline Himsworth Chairman Hervé Rochet Chief Financial Officer & Secretary Gordon Himsworth Director Sébastien Braud Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) MANITOU GROUP -24.20% 719 PACCAR, INC. -15.42% 24 137 KOMATSU LTD. 1.23% 19 068 KUBOTA CORPORATION 0.83% 17 083 KNORR-BREMSE -0.66% 16 201 EPIROC AB -3.32% 13 688