Manitou : doublement récompensé aux SIMA Awards

COMMUNIQUE DE PRESSE

Manitou Group doublement récompensé aux SIMA Awards

Paris, le 22 novembre 2018 ― le groupe Manitou, leader mondial de la manutention tout- terrain, se voit attribuer deux prix "Médaille de Bronze" lors de la cérémonie des SIMA

Awards. La fonction Eco Stop disponible sur sa gamme de machines agricoles MLT et la solution de revalorisation des matériels Manitou en fin d'usage ont été primées. Ces deux innovations confirment l'engagement du groupe pour réduire le coût total de possession

(TCO) des utilisateurs et l'empreinte environnementale des machines Manitou.

Les membres du jury ont tout d'abord récompensé l'Eco Stop, pour l'intelligence de son innovation et sa facilité de paramétrage.

Le principe est simple : le moteur se coupe automatiquement lorsque ce dernier est au ralenti et sans conducteur en cabine. Paramétrable à partir d'1 minute jusqu'à 30 minutes d'inactivité, cette fonction a été pensée pour répondre à l'ensemble des applications agricoles, en priorisant toujours la productivité de l'utilisateur. L'Eco Stop s'active et se désactive très facilement en une pression via un bouton DSB (Double Switch Button) situé en cabine à portée de main. Cette fonction améliore significativement les 3 composantes majeures du coût total de possession (représentant 82% du TCO) que sont la dépréciation de la machine, la consommation en carburant et la maintenance préventive.

Arnaud Sochas, chef produit de la gamme agricole, précise : "Grâce à la collecte de données rendue possible par nos machines connectées, nous constatons en moyenne de 15% à 30% le temps où le moteur est au ralenti sans conducteur en cabine. Sur une base de 15%, pour une machine utilisée 1 000 heures par an pendant 3 ans, la fonction Eco Stop permet à l'acquéreur d'économiser 4 500 €".*

Disponible sur la quasi-totalité de la gamme agricole MLT, cette option est également accessible en 2ème monte sur les modèles MLT déjà produits depuis le mois de septembre 2018.

Le deuxième prix remporté par le groupe est une autre solution innovante : le démantèlement de machines en fin de vie. Déjà précurseur dans le secteur de la manutention avec une démarche RSE engagée, le groupe Manitou souhaite valoriser le retraitement des différents composants d'une machine en fin d'usage.

Cette procédure est basée sur 3 axes : un premier axe organisationnel qui permet de réduire jusqu'à 22% le temps passé au démontage des pièces de la machine. Un second axe économique avec pour objectif la réduction du TCO pour les utilisateurs en augmentant la valeur de revente de leurs machines. Cet axe a également pour objectif de développer l'activité de pièces de rechange reconditionnées et d'occasion "REMAN" en collectant davantage de pièces grâce à un circuit fermé. Un troisième et dernier axe relatif à un projet d'analyse de mesure de l'impact environnemental de cette procédure. Maxime Deroch,

Président de la division Services & Solutions du groupe Manitou ajoute : "Aujourd'hui, aucun constructeur de machines de manutention ne sait ce qu'il advient des matériels en fin d'usage. Nous nous devions de proposer des solutions de manière responsable et durable

Contact RP : Franck LETHOREY - f.lethorey@manitou-group.com - tél : 02 40 09 17 56 / 07 86 70 85 62 Informations société disponibles sur : www.manitou-group.com

tout en réduisant notre empreinte environnementale."

Le groupe Manitou souhaite à terme, généraliser cette démarche auprès des utilisateurs de machines en fin de vie. Ce projet renforce la démarche d'éco-conception initiée depuis plusieurs années au sein du groupe.

*Economie de 450 heures basée sur une utilisation de 1 000 heures par an sur 36 mois avec utilisation de la fonction Eco Stop sur le modèle MLT 737 Elite. Economie de 4 500€ calculée sur la base de 3 composantes : la valeur résiduelle chiffrée à 6€/h soit 2 700€ (6€x450). Une composante carburant avec une consommation calculée à l'aide du calculateur Manitou Group « REDUCE Fuel » à 2l/h (1€/l), soit 900€. Une troisième composante maintenance chiffrée à 2€/h soit 900€.

Manitou Group, leader mondial de la manutention tout-terrain, conçoit, produit, distribue et assure le service de matériels à destination de la construction, de l'agriculture et des industries.

Les gammes de produits du groupe comprennent : des télescopiques tout-terrain fixes, rotatifs et de fort tonnage, des chariots à mât tout-terrain, semi-industriels et industriels, des chargeuses compactes (skidsteers) sur roues et sur chenilles, des chargeuses articulées, des tractopelles, des nacelles élévatrices de personnes, des chariots embarqués, des équipements de magasinage et des accessoires.

Grâce à ses marques emblématiques, Manitou, Gehl, et Mustang by Manitou, et son réseau de 1 500 concessionnaires dans le monde, le groupe propose les meilleures solutions en créant la plus grande valeur pour ses clients.

Avec un siège social en France, le groupe enregistre un chiffre d'affaires en 2017 de 1,6 milliard d'euros dans 140 pays, et emploie 4 200 collaborateurs résolument orientés vers la satisfaction clients.

Contact RP : Franck LETHOREY - f.lethorey@manitou-group.com - tél : 02 40 09 17 56 / 07 86 70 85 62 Informations société disponibles sur : www.manitou-group.com