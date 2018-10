Manitou : Portzamparc toujours optimiste

19/10/2018 | 11:09

Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, est toujours d'avis d'acheter l'action Manitou, après que le spécialiste des équipements de manutention a fait état de ventes trimestrielles supérieures à ses attentes. L'objectif de cours reste fixé à 40,3 euros, augurant ainsi d'un potentiel de hausse de plus de 40%.



Les analystes évoquent, à propos de la croissance organique de 19% du 3e trimestre là où ils attendaient 'seulement' 14,3%, 'une très bonne exécution malgré les contraintes actuelles du marché, à savoir des tensions persistantes sur les fournisseurs, des tensions sur la main d'oeuvre aux Etats-Unis, des impacts devises défavorables impactant l'export (dollar américain, sur le segment CEP, 15% du CA) ou augmentant les incertitudes macroéconomiques (pesos argentin et livre turque).'



Le maintien des prévisions annuelles, dont Portzamparc pensait qu'elles seraient relevées, n'est pas jugé inquiétant, mais 'prudent'.



Bref, sanctionne Portzamparc, cette publication confirme la 'solidité' du management, 'des marchés finaux en croissance soutenue' et enfin 'un fort levier opérationnel'.













