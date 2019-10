GREVE EN SEPTEMBRE En juillet dernier, l'ensemble du personnel de production de MANITOU BF a voté à 94% pour une greve de 24h reconductible.

Motif de cette greve, les négociations salariales 2007 qui n'ont toujours pas aboutient.



Les syndicats demandent 3% d'augmentation generale.

La direction proposait quant à elle 3% versé en deux fois (1.9% au S1 et 1.1% au S2).



Proposition jugée inacceptable par les syndicats compte tenue de la situation économique plus que favorable de l'entreprise depuis plusieurs années.

(info Ouest france)



