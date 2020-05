ManpowerGroup : Jefferies relève son objectif de cours

28/05/2020 | 15:55

Jefferies confirme son conseil à Conserver sur la valeur mais relève son objectif de cours à 75 $ (contre 61 $).



Le bureau d'analyses estime que le mois d'Avril devrait être le creux en termes de baisse des revenus. ' Notre sentiment est que le mois d'avril a probablement atteint son point le plus bas, car il y a eu des restrictions et des fermetures plus strictes au cours du mois, tandis que mai a vu certaines des restrictions levées ' indique Jefferies.



Le bureau d'analyses note également que, alors que l'activité aux États-Unis en avril était en baisse d'environ 20% sur une base globale, Manpower US (1/3 des activités aux États-Unis) était plus près d'une baisse d'environ 30-35%.



' En avril, la France (environ 25% du chiffre d'affaires global) a été la plus durement touchée avec un chiffre d'affaires en baisse d'environ 60-65% en glissement annuel tandis que l'Italie était en baisse d'environ 40%, l'Allemagne en baisse d'environ 35% et le Royaume-Uni de près de 20% ' rajoute le bureau d'analyses.



Jefferies note aussi que les entreprises dotées d'un personnel professionnel ont mieux résisté que celles qui n'en ont pas, car les projets informatiques se sont poursuivis.



' Nous pensons que juin fournira un indicateur d'une reprise potentielle, car des verrouillages sont toujours en place dans certaines régions en mai '.



