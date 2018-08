La pénurie de main d'oeuvre qualifiée persiste en Suisse (Manpower)

Zurich (awp) - La pénurie de main d'oeuvre qualifiée continue de créer des tensions sur le marché de l'emploi en Suisse, selon la dernière enquête de Manpower publiée mardi. Parmi les professions les plus recherchées figurent les électriciens, les soudeurs ou encore les mécaniciens.

"Les changements technologiques modifient en profondeur la manière dont le travail se fait et requièrent un renouvellement des compétences nécessaires pour l'effectuer. L'évolution démographique et un taux de chômage faible renforcent les difficultés de recrutement", a estimé Leif Agnéus, directeur général de Manpower Suisse, cité dans un communiqué.

Selon la dernière étude menée par le spécialiste du travail temporaire, un tiers des entreprises suisses ont des difficultés à pourvoir les postes vacants. "Les employeurs déplorent le manque de compétences techniques, la carence de candidats ou encore le manque d'expérience professionnelle", a détaillé le groupe aux racines américaines.

Parmi les professions les plus recherchées dans la Confédération figurent en tête les ouvriers qualifiés (électriciens, soudeurs, mécaniciens), suivi des représentants de commerce et des cadres et dirigeants d'entreprise.

Le personnel d'hôtellerie et de restauration, les chauffeurs, le personnel administratif, les ingénieurs, ainsi que des spécialistes comme les chefs de projet, les juristes et chercheurs figurent également parmi le personnel plébiscité par les recruteurs.

Ces derniers recherchent aussi des agents de nettoyage et du personnel de maison, tout comme des spécialistes en comptabilité et finance.

Pour M. Agnéus, "l'expansion de l'e-commerce accroît les besoins dans les métiers de la logistique et du service à la clientèle, générant un besoin croissant en chauffeurs et agents de centres d'appel". "Aucun métier n'échappe à l'impact des nouvelles technologies", a conclu le responsable.

al/jh