ManpowerGroup : nouveau président pour l'Europe du Nord

01/11/2019 | 08:45

ManpowerGroup annonce la nomination de Harld Peters comme président régional pour l'Europe du Nord, à partir du 1er janvier 2020, poste auquel il supervisera l'ensemble des marques et offres du groupe américain de ressources humaines dans la zone.



Harld Peters rejoindra ManpowerGroup après avoir occupé différentes fonctions dirigeantes chez le géant de la logistique UPS en Europe et en Asie, le plus récemment comme président pour l'Europe de l'Ouest, puis président d'UPS China.



