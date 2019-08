ManpowerGroup : nouveau programme de rachats d'actions

05/08/2019 | 11:05

Le groupe américain de services en ressources humaines ManpowerGroup a annoncé vendredi soir que son conseil d'administration a autorisé un nouveau programme de rachats d'actions pour jusqu'à six millions d'actions ordinaires.



Ce programme vient s'ajouter à celui en cours autorisé en août 2018, qui prévoyait encore environ 1,8 million d'actions pouvant être rachetées, au 30 juin dernier. Ces rachats pourront être effectués de temps à autres et sous différentes formes.



