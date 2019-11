Manutan International : Une zone support en renfort 12/11/2019 | 11:14 achat sur repli Opération conditionnée invalidée

Cours d'entrée : 60€ | Objectif : 66€ | Stop : 57.5€ | Seuil d'invalidation : 64€ | Potentiel : 10% Le récent mouvement baissier a renvoyé le titre Manutan International au contact de niveaux intéressants situés vers 60 EUR. Cette zone pourrait faire barrage au trend baissier et confère un bon timing à l'ouverture de positions acheteuses.

On pourra se positionner à l'achat idéalement vers 60 € pour viser les 66 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 58.6 EUR, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

La proximité du support moyen terme des 60 EUR offre un bon timing pour l'achat du titre.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.61 pour l'année 2019.

Avec un PER à 11.37 pour l'exercice en cours et 11.09 pour l'exercice 2020, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Patrick Rejaunier

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.