Manutan International : Oddo abaisse son objectif de cours

04/12/2019 | 10:16

Oddo estime que les résultats annuels sont en ligne avec ses attentes. Le ROC 2018/19 est de 62.2 ME (contre 60.8 MEe) en hausse de 8.5%, et la MOC est de 8.0% (+30pb).



Oddo souligne la belle amélioration des indicateurs opérationnels sur l'exercice avec une bonne tenue de la marge brute et des charges opérationnelles.



Oddo abaisse son objectif de cours à 84 E (contre 88 E) suite à l'ajustement de notre atterrissage 2020 (ROC de 62 ME contre 64 ME auparavant). Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat sur la valeur en raison de la bonne dynamique d'activité et de la faible valorisation (VE/ROC 20e inférieur à 7x).



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.