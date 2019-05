Manutan International : Oddo confirme son conseil

29/05/2019 | 11:38

Manutan International a publié hier soir ses résultats semestriels qui ressortent globalement en ligne avec les attentes d'Oddo. Pour un chiffre d'affaires de 372,4 ME en croissance de 4,2%, le résultat opérationnel courant augmente de 11,1% à 25,1 ME (contre 24 MEe). Le résultat net part du groupe ressort à 16,3 ME en croissance de 2,1%.



Oddo estime que globalement le 1er semestre a été solide pour Manutan International avec une croissance sur l'ensemble des marchés à l'exception de la zone Est qui avait connu une très forte croissance au 1er semestre 2017/18.



' Grâce à l'amélioration des indicateurs opérationnels et malgré la poursuite des investissements (Capex estimés à 35 ME sur l'exercice), le groupe poursuit l'amélioration de sa structure financière au 31 mars 2019 avec une trésorerie nette supérieure à 30 MEe ' indique Oddo dans son étude du jour.



Oddo maintient son scénario 2018/19 à savoir un CA en croissance de 3%e à 763 MEe et un ROC de 59,5 MEe soit une MOC de 7,8%e (+10 pb).



La valorisation étant toujours très raisonnable (VE/EBIT 2019e de 7.3x) Oddo maintient sa recommandation Achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 86 E.



