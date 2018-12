Manutan : Oddo BHF reste à 'achat' après une réunion

14/12/2018 | 11:19

Oddo BHF réitère son opinion 'achat' avec un objectif de cours inchangé de 86 euros sur Manutan international, au lendemain d'une réunion SFAF à la tonalité jugée 'globalement plutôt confiante et rassurante' par le bureau d'études.



'La croissance devrait rester solide dans les prochains trimestres mais nécessitera cependant des investissements importants sur les deux prochaines années', souligne l'analyste en charge du distributeur à distance d'équipements industriels et de bureau.



'La marge brute devrait rester globalement stable ce qui permettra avec une bonne gestion des charges opérationnelles de légèrement faire progresser la marge opérationnelle courante', poursuit-il, pointant en outre une valorisation attractive.



