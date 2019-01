MANUTAN : débute son exercice 2018/2019 sur une bonne note

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Manutan (-0,61% à 65,40 euros) a affiché un chiffre d'affaires en croissance de 2,9% à 192,6 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2018/2019. "La majorité des zones opérationnelles du groupe enregistre une croissance du chiffre d'affaires, à l'exception de la zone Est, qui avait connu d'importantes commandes des clients Grands Comptes sur le premier trimestre de 2017/2018, et du segment Collectivités, pénalisé par une activité ralentie sur le mois de décembre", précise le groupe.Un premier trimestre qui conforte le spécialiste de la distribution multicanale d'équipements et consommables pour les entreprises et les collectivités.Ainsi, Manutan annonce poursuivre sa stratégie de développement tout au long de l'exercice. Celle-ci repose sur plusieurs enjeux, à savoir soutenir la croissance de l'activité, investir et innover pour mieux différencier le groupe, accroitre la notoriété grâce à notre communication externe et renforcer la culture du groupe.Enfin, Manutan ajoute rester "très actif" dans la recherche d'opportunités de croissance externe.