MANUTAN: légère baisse du titre après les résultats annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le titre Manutan perdait 0,33% à 60,40 euros aujourd'hui, avec une certaine volatilité, malgré la publication hier de bons résultats annuels. Son chiffre d'affaires a en effet progressé de 4,4% à 773,9 millions d'euros sur l'exercice 2018/2019. Son résultat opérationnel courant et son résultat opérationnel progressaient respectivement de 8,5% et 2,6% respectivement à 62,2 millions et 42,3 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant représente désormais 8% du chiffre d'affaires contre 7,7% pour l'exercice précédent.Cette progression s'explique principalement par la dynamique de croissance du chiffre d'affaires, portée par une croissance organique de 3,3% et l'acquisition de la société Kruizinga aux Pays-Bas en juillet 2019, ainsi que par la bonne tenue de la marge commerciale et une gestion maitrisée des charges opérationnelles. Ces dernières représentent 29,6% du chiffre d'affaires contre 29,9% sur l'exercice précédent.Dans le sillage de ces résultats, le distributeur de matériel de bureau a fixé le montant de son dividende annuel à 1,65 euro, stable sur un an. Cela n'a pas empêché Manutan d'enregistrer sa deuxième séance consécutive de baisse, et cède près d'1% depuis une semaine.