MANUTAN : se renforce au Benelux avec Kruizinga, le marché apprécie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Manutan grimpe de 2,38% à 68,80 euros sur la place de Paris, après avoir annoncé l'acquisition de la société Kruizinga, acteur majeur de la distribution en ligne d'équipements de stockage et de transport au Benelux. Les investisseurs saluent cette nouvelle, qui permet au groupe français de renforcer sa position dans la région. Une région dans laquelle Manutan est déjà présent avec ses deux filiales historiques aux Pays-Bas et en Belgique.Basée à Wapenveld au centre des Pays-Bas, la société a été fondée en 1960 et a su se développer sur l'ensemble des Pays-Bas ainsi qu'en Belgique et en Allemagne.Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros, un résultat opérationnel d'environ 10 % du chiffre d'affaires, et propose un large catalogue de plus de 15 000 références, réparties sur 40 000 m² de surface de stockage et terrain.Et l'acquisition marque l'enthousiasme chez les investisseurs, qui y voient de nombreuses synergies. Celle-ci permettra notamment à Manutan d'enrichir son offre produits et son expertise sur des gammes stratégiques, mais aussi de renforcer ses positions sur le canal e-commerce et d'offrir des services digitaux innovants.Par ailleurs, Kruizinga permettra d'enrichir l'offre de services à valeur ajoutée grâce à de la location de matériel de manutention et de stockage, ainsi qu'à de la vente de produits d'occasion sur ces mêmes gammes.L'opération a été financée essentiellement sur les fonds propres du groupe Manutan, qui conserve une situation financière toujours aussi solide.