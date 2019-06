Manutan International : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Manutan a annoncé l'acquisition de 100 % des titres de la société Kruizinga, acteur majeur de la distribution en ligne d'équipements de stockage et de transport au Benelux. Basée à Wapenveld (au centre des Pays-Bas), la société a été fondée en 1960 et a su se développer sur l'ensemble des Pays-Bas ainsi qu'en Belgique et en Allemagne. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros et un résultat opérationnel d'environ 10 % du chiffre d'affaires.Elle propose un très large catalogue de plus de 15 000 références, réparties sur 40 000 m² de surface de stockage et terrain et dispose d'une clientèle fidèle essentiellement composée d'entreprisesCette opération a été financée essentiellement sur les fonds propres du groupe Manutan qui conserve une situation financière toujours aussi solide.