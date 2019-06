Manutan International : Acquisition de la société KRUIZINGA

Acquisition de la société KRUIZINGA,

Acteur majeur de la distribution en ligne d'équipements de stockage et de transport au Benelux

Gonesse, le 14 juin 2019 - Le groupe Manutan (www.manutan.com), un des leaders européens de la distribution aux entreprises et collectivités, est heureux d'annoncer l'acquisition de 100% des titres de la société Kruizinga (www.kruizinga.com), acteur majeur de la distribution en ligne d'équipements de stockage et de transport au Benelux.

Basée à Wapenveld (au centre des Pays-Bas), la société Kruizinga a été fondée en 1960 et a su se développer sur l'ensemble des Pays-Bas ainsi qu'en Belgique et en Allemagne.

Sa position repose sur la largeur de son offre, son approche client digitalisée et sa plateforme logistique moderne. Elle propose un très large catalogue de plus de 15 000 références, réparties sur 40 000 m² de surface de stockage et terrain et dispose d'une clientèle fidèle essentiellement composée d'entreprises.

La société Kruizinga réalise un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros et un résultat opérationnel d'environ 10 % du chiffre d'affaires.

Cette opération a été financée essentiellement sur les fonds propres du groupe Manutan qui conserve une situation financière toujours aussi solide.

L'acquisition de Kruizinga permettra tout à la fois au Groupe :

d'enrichir son offre produits et son expertise sur des gammes stratégiques pour Manutan,

de renforcer ses positions sur le canal e-commerce et d'offrir des services digitaux innovants,

d'enrichir son offre de services à valeur ajoutée grâce à de la location de matériel de manutention et de stockage, ainsi qu'à de la vente de produits d'occasion sur ces mêmes gammes,

de renforcer ses positions au Benelux, marché sur lequel Manutan est déjà présent avec ses 2 filiales historiques aux Pays-Bas ( www.manutan.nl ) et en Belgique ( www.manutan.be ).

*************** A propos du groupe Manutan

Groupe familial créé en 1966, Manutan est le leader européen du e-commerce BtoB, spécialisé dans la distribution multicanale d'équipements pour les entreprises et les collectivités.

Son offre de produits et de services de qualité est l'une des plus larges d'Europe, et lui permet de couvrir l'ensemble des besoins de ses clients et de les accompagner dans l'optimisation de leurs achats indirects.

Avec 25 filiales implantées dans 17 pays d'Europe, le Groupe compte plus de 2 200 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 741 millions d'euros en 2017/18. Manutan France a été labelliséeBest Workplaces 2019. Manutan International est une société cotée sur Euronext Paris - compartiment B - ISIN : FR0000032302-MAN.

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Manutan International via Globenewswire