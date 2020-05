Manutan International : Avis financier 1er semestre, 27 mai 2020

probablement plus durablement impactée par la crise du COVID-19 (impact sur les activités sportives en général).

A noter que le chiffre d'affaires de Casal ne représente que 5% du chiffre d'affaires du

groupe.

Un résultat financier en baisse en lien avec l'évolution de la livre sterling dans le cadre du Brexit.

Ces éléments ont été partiellement compensés par :

Un profit de 2 millions d'euros réalisé sur la vente d'un bâtiment logistique en Angleterre,

L'amélioration du taux effectif d'impôt qui passe de 31,2% à 29.8% du résultat avant impôts.

Une situation financière toujours solide

Le Groupe garde une structure financière solide et un niveau de trésorerie qui lui permet d'assurer son activité et ses investissements dans le contexte actuel. Le groupe dispose ainsi d'une trésorerie de 84 millions d'euros et son endettement financier reste inférieur à 11% du total du bilan au 31 mars 2020.

Perspectives sur le second semestre 2019/2020

Les priorités du Groupe sont centrées sur la poursuite de ses activités, l'ajustement de son offre de produits et services pour encore mieux aider ses clients dans la période actuelle, et la sécurité sanitaire de ses collaborateurs et de ses partenaires. Tous les entrepôts sont opérationnels et les consignes et mesures barrières préconisées par les autorités sanitaires ont été mises en place dans toutes les filiales. Le groupe a également adapté ses méthodes de travail avec une mise en place massive du télétravail.

Le groupe remercie tous ses collaborateurs pour l'engagement sans faille dont ils font preuve dans cette période compliquée.

Dans le contexte très incertain de cette crise mondiale, les résultats de l'ensemble de l'exercice 2019/2020 seront impactés. Manutan met tout en œuvre pour minimiser les conséquences de ces impacts tout en continuant à préparer l'avenir en s'appuyant sur ses solides fondamentaux.

A propos du groupe M anutan

Groupe familial créé en 1966, Manutan est un des leaders européens du e-commerce BtoB, spécialisé dans la distribution aux entreprises et collectivités.

Son offre de produits et de services de qualité est l'une des plus larges d'Europe, et lui permet de couvrir l'ensemble des besoins de ses clients et de les accompagner dans l'optimisation de leurs achats indirects. Avec 26 filiales implantées dans 17 pays d'Europe, le Groupe compte plus de 2 200 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 774 millions d'euros en 2018/19. Manutan France a été labellisée Best Workplaces 2020. Manutan International est une société cotée sur Euronext Paris - compartiment B - ISIN : FR0000032302-MAN.

www.manutan.com

Prochain rendez-vous : publication du Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019/2020 prévue le 16

juillet 2020 (après clôture du marché).