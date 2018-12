Manutan International : Avis financier du 12 décembre 2018

Avis financier du 12 décembre 2018

Exercice 2017/2018 : Une nouvelle hausse du Chiffre d'Affaires et des résultats





En millions d'euros







2017/2018







2016/2017







Variation



Chiffre d'affaires 741,3 708,8 +4,6% Résultat opérationnel courant 57,3 52,7 +8,7% Résultat opérationnel 57,0 53,7 +6,1% Résultat net 41,2 39,1 +5,4%

La dynamique de croissance se poursuit

L'activité du Groupe est en croissance de 5,1% sur l'exercice 2017/2018 à change et jours constants (+4,6% en intégrant ces impacts). Cette hausse est portée par l'ensemble des zones du groupe.

La rentabilité opérationnelle progresse

Le résultat opérationnel courant est en hausse de 8,7% sur l'exercice, il s'établit à 57,3 millions d'euros (contre 52,7 millions d'euros pour l'exercice précédent) et représente 7,7% du chiffre d'affaires contre 7,4% sur l'exercice précédent.

Cette progression s'explique principalement par la dynamique de croissance du chiffre d'affaires, la bonne tenue de la marge commerciale et une gestion maitrisée des charges opérationnelles (elles représentent 29,9% du chiffre d'affaires contre 30,2% sur l'exercice précédent).

Après prise en compte des éléments non courants, le résultat opérationnel est en hausse de 6,1% passant de 7,6% à 7,7% du chiffre d'affaires sur l'exercice 2017/2018.

Sur l'exercice 2016/2017 les éléments non courants avaient été positivement impactés par une vente immobilière en Belgique.

Résultat net en hausse

Le résultat net est en hausse de 5,4% par rapport à l'exercice précédent. Il s'établit à 5,6% du chiffre d'affaires contre 5,5% pour l'exercice précédent. La baisse des charges financières vient compenser en partie la hausse du taux effectif d'impôt du Groupe (27,3 % en 2017/2018 contre 25,8 % en 2016/2017 -baisse des écarts de taux d'imposition-).

Dividendes

Au regard des résultats enregistrés, il sera proposé à l'Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2018 un montant global de dividendes de 12,6 millions d'euros. Le dividende distribué s'établirait à 1,65 euro pour chacune des 7 613 291 actions composant le capital social, au nominal de 2 euros.

Une situation financière toujours aussi solide

Sur l'exercice, le Groupe a réussi à améliorer sa structure financière tout en finançant ses investissements au service de la croissance. La situation financière du Groupe reste ainsi très solide avec une trésorerie disponible de 72,2 millions d'euros et un endettement financier inférieur à 8% du total du bilan au 30 septembre 2018.

Perspectives sur l'exercice 2018/2019

Confiant dans notre modèle et tout en protégeant la rentabilité du Groupe, nous poursuivrons notre stratégie de développement autour des enjeux suivants :

· Soutenir la croissance de l'activité (dynamique sur l'Offre, le Digital et le Commerce) ;

· Investir et innover pour mieux nous différencier (capacité de stockage, outils digitaux, déploiement de nouveaux services.) ;

· Accroitre notre notoriété grâce à notre communication externe ;

· Renforcer notre culture et le potentiel de nos collaborateurs grâce à notre Université ;

· Saisir les opportunités de croissance externe.

A propos du groupe Manutan

Groupe familial créé en 1966, Manutan est le leader européen du e-commerce BtoB, spécialisé dans la distribution multicanale d'équipements pour les entreprises et les collectivités.

Son offre de produits et de services de qualité est l'une des plus larges d'Europe, et lui permet de couvrir l'ensemble des besoins de ses clients et de les accompagner dans l'optimisation de leurs achats indirects.

Avec 25 filiales implantées dans 17 pays d'Europe, le Groupe compte plus de 2 200 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 741 millions d'euros en 2017/18. Manutan France et Belgique ont été labellisées best Workplaces 2018.

Manutan International est une société cotée sur Euronext Paris - compartiment B - ISIN : FR0000032302-MAN.

www.manutan.com

Prochain rendez-vous : publication du résultat du 1er trimestre 2018/2019 :

Le 16 janvier 2019 (après clôture du marché)

