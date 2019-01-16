Manutan International : CA en hausse de 2,9% au T1 2018-2019

16 janvier (Reuters) - Manutan International a
annoncé mercredi dans un communiqué :
* AU PREMIER TRIMESTRE DE SON EXERCICE 2018/2019, L'ACTIVITÉ
DU
GROUPE MANUTAN EST EN CROISSANCE DE 2,9% PAR RAPPORT AU MÊME
TRIMESTRE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT, INCLUANT UN EFFET DE CHANGE
DE -0,3% ET UN EFFET JOURS DE +1,3% (+2,0% À CHANGE ET JOURS
CONSTANTS).
* LE CHIFFRE D'AFFAIRES S'ÉTABLIT DONC À 192,6 MILLIONS
D'EUROS,
CONTRE 187,1 MILLIONS D'EUROS POUR L'EXERCICE PRÉCÉDENT.
* POUR LA SUITE DE L'EXERCICE, LE GROUPE VA CONTINUER À
METTRE EN
UVRE SA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT TOUT EN MAINTENANT SON PLAN
D'INVESTISSEMENTS À MOYEN TERME.
* ENFIN, IL RESTERA TRÈS ACTIF DANS LA RECHERCHE
D'OPPORTUNITÉS DE
CROISSANCE EXTERNE.
Le communiqué : https://bit.ly/2RPm03D
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(Benjamin Mallet)