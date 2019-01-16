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Manutan International : CA en hausse de 2,9% au T1 2018-2019

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16/01/2019 | 18:06

16 janvier (Reuters) - Manutan International a annoncé mercredi dans un communiqué :

* AU PREMIER TRIMESTRE DE SON EXERCICE 2018/2019, L'ACTIVITÉ DU GROUPE MANUTAN EST EN CROISSANCE DE 2,9% PAR RAPPORT AU MÊME TRIMESTRE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT, INCLUANT UN EFFET DE CHANGE DE -0,3% ET UN EFFET JOURS DE +1,3% (+2,0% À CHANGE ET JOURS CONSTANTS).

* LE CHIFFRE D'AFFAIRES S'ÉTABLIT DONC À 192,6 MILLIONS D'EUROS, CONTRE 187,1 MILLIONS D'EUROS POUR L'EXERCICE PRÉCÉDENT.

* POUR LA SUITE DE L'EXERCICE, LE GROUPE VA CONTINUER À METTRE EN UVRE SA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT TOUT EN MAINTENANT SON PLAN D'INVESTISSEMENTS À MOYEN TERME.

* ENFIN, IL RESTERA TRÈS ACTIF DANS LA RECHERCHE D'OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE EXTERNE. Le communiqué : https://bit.ly/2RPm03D Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)

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PER 2020 11,12
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VE / CA 2020 0,57x
Capitalisation 502 M
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