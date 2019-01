Manutan International : Chiffre d'Affaires du 1er trimestre 2018/2019

Gonesse, le 16 janvier 2019

GROUPE MANUTAN

Chiffre d'Affaires du 1er trimestre 2018/2019

Poursuite de la dynamique de croissance

En milliers d'euros 31 Décembre 2018 31 Décembre 2017 Chiffre d'affaires total 192 612 187 110

Au premier trimestre de son exercice 2018/2019, l'activité du Groupe Manutan est en croissance de 2,9% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, incluant un effet de change de -0,3% et un effet jours de +1,3% (+2,0% à change et jours constants). Le chiffre d'affaires s'établit donc à 192,6 millions d'euros, contre 187,1 millions d'euros pour l'exercice précédent.

Du point de vue de ses zones opérationnelles, le Groupe présente le paysage suivant :

En milliers d'euros CA au CA au 31 Décembre 2018 31 Décembre 2017 Entreprises 144 665 139 085 Nord 10 867 11 048 Centre 30 877 29 634 Est 6 153 6 759 Sud 70 059 65 707 Ouest 26 709 25 936 Collectivités 47 947 48 025 Sud 47 947 48 025 TOTAL GROUPE 192 612 187 110

A change et jours constants 1er 2ème 3ème 4ème Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Exercice Entreprises 3,1% 3,1% Nord 2,8% 2,8% Centre 2,6% 2,6% Est -9,0% -9,0% Sud 5,1% 5,1% Ouest 2,1% 2,1% Collectivités -1,3% -1,3% Sud -1,3% -1,3% TOTAL GROUPE 2,0% 2,0%

La majorité des zones opérationnelles du Groupe enregistre une croissance du chiffre d'affaires, à l'exception de la zone Est, qui avait connu d'importantes commandes des clients Grands Comptes sur le premier trimestre de 2017/2018, et du segment Collectivités, pénalisé par une activité ralentie sur le mois de décembre.

Pour la suite de l'exercice, le Groupe va continuer à mettre en oeuvre sa stratégie de développement tout en maintenant son plan d'investissements à moyen terme. Enfin, il restera très actif dans la recherche d'opportunités de croissance externe.

********************* A propos du groupe Manutan

Groupe familial créé en 1966, Manutan figure parmi les leaders européens de la distribution multicanale d'équipements et consommables pour les entreprises et les collectivités. Son offre de produits et services, l'une des plus larges d'Europe, lui permet de couvrir l'ensemble des besoins de ses clients et de les accompagner dans l'optimisation de leurs achats indirects. Avec 25 filiales implantées dans 17 pays d'Europe, le groupe compte plus de 2 200 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 741 millions d'euros en 2017/2018. Manutan France et Belgique ont été labellisées Best Workplaces 2018.

Manutan International est une société cotée sur Euronext Paris - compartiment B - ISIN : FR0000032302-MAN.

www.manutan.com

Prochain rendez-vous : publication du résultat du 2e trimestre 2018/2019 : Le 11 avril 2019 (après clôture du marché)



: L'analyse de la performance du groupe par zones géographiques a été affinée et contient un niveau de granularité supplémentaire : les entreprises et les collectivités territoriales. Nos rapports intègrent donc désormais cette information additionnelle.

