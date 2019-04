Manutan International : Chiffre d'affaires T2, 11 avril 2019

Gonesse, le 11 avril 2019

GROUPE MANUTAN

Chiffre d'Affaires du 1er semestre 2018/2019

Accélération de la croissance sur le second

trimestre

En milliers d'euros CA à fin Mars 2019 CA à fin Mars 2018 T2 2019 T2 2018 T1 2019 T1 2018 Chiffre d'affaires total 372 360 357 270 179 748 170 160 192 612 187 110

Au deuxième trimestre de son exercice 2018/2019, l'activité du Groupe Manutan est en croissance de 5,6% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, incluant un effet de change de -0,2% et un effet jours de -1,1% (+6,9% à change et jours constants). Le chiffre d'affaires s'établit donc à 179,7 millions d'euros contre 170,2 millions d'euros pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Sur le premier semestre 2018/2019, l'activité du Groupe Manutan est en hausse de 4,2% (+4,5% à change constant et +4,4% à change et jours constants) par rapport au premier semestre de l'exercice 2017/2018. Le chiffre d'affaires s'établit ainsi à 372,4 millions d'euros au 31 mars 2019 contre 357,3 millions d'euros au 31 mars 2018.

Du point de vue de ses zones opérationnelles1, le Groupe présente un paysage hétérogène :

En milliers d'euros S1 2019 S1 2018 T2 2019 T2 2018 T1 2019 T1 2018 Entreprises 294 894 280 808 150 229 141 723 144 665 139 085 Nord 21 355 21 706 10 488 10 658 10 867 11 048 Centre 63 590 60 817 32 713 31 182 30 877 29 634 Est 12 024 12 734 5 871 5 975 6 153 6 759 Sud 141 605 132 137 71 546 66 430 70 059 65 707 Ouest 56 320 53 414 29 611 27 478 26 709 25 936 Collectivités 77 466 76 462 29 519 28 437 47 947 48 025 Sud 77 466 76 462 29 519 28 437 47 947 48 025 TOTAL 372 360 357 270 179 748 170 160 192 612 187 110

1 L'analyse de la performance du groupe par zones géographiques a été affinée et contient un niveau de granularité supplémentaire : les entreprises et les collectivités territoriales. Nos rapports intègrent donc désormais cette information additionnelle.

A change et jours constants 1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre Exercice Entreprises 3,1% 7,1% 5,1% Nord 2,8% -0,1% 1,4% Centre 2,6% 6,5% 4,5% Est -9,0% 0,3% -4,6% Sud 5,1% 9,3% 7,2% Ouest 2,1% 6,9% 4,5% Collectivités -1,3% 5,5% 1,5% Sud -1,3% 5,5% 1,5% TOTAL 2,0% 6,9% 4,4%

 La zone Nord reste stable sur le second trimestre (-0,1%) et dispose d'un carnet de commande en hausse de +3,4%.

 La zone Centre affiche une croissance de +6,5%, portée notamment par la Belgique.

 L'activité de la zone Est demeure impactée par un effet de base (croissance de +13,9% sur la même période de l'exercice 2017/2018).

 La croissance de +9,3% du chiffre d'affaires de la zone Sud est principalement portée par l'activité de Manutan France (+8,2%), Italie (+13,5%) et Portugal (+21,4%).

 La zone Ouest affiche une croissance de +6,9% sur le second trimestre, portée par l'ensemble de ses marchés dans un contexte économique toujours incertain.

Pour la suite de l'exercice, le Groupe va continuer à mettre en œuvre sa stratégie de développement tout en maintenant son plan d'investissements à moyen terme. Enfin, il restera très actif dans la recherche d'opportunités de croissance externe.

