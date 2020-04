Manutan International : Chiffre d'affaires T2, 15 avril 2020

Sur l'ensemble du premier semestre de l'exercice 2019/2020, l'activité du Groupe Manutan reste en hausse de +1,0% (-2,8% à périmètre, change et jours constants) par rapport au premier semestre de l'exercice 2018/2019, mais impactée de façon importante par le fort ralentissement constaté au mois de mars (variation brute à fin février de +3,1% et +0,1% à périmètre, change et jours constants).

La croissance du chiffre d'affaires sur les deux premiers mois du second trimestre 2019/2020 est de +4,4% en variation brute (et +0,1% à périmètre, change et jours constants) ;

A périmètre, change et 1er 2ème 3ème 4ème Exercice jours constants Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Entreprises -0,6% -5,0% -2,9% Sud 3,6% -4,1% -0,4% Centre -2,7% -3,7% -3,2% Ouest -3,7% -12,9% -8,5% Nord -14,3% -11,8% -13,1% Est -1,1% 30,0% 14,2% Collectivités 2,8% -9,5% -2,6% Sud 2,8% -9,5% -2,6% TOTAL 0,2% -5,7% -2,8%

Toutes les zones opérationnelles du Groupe sont en recul, impactées par une diminution de l'activité en lien avec la pandémie de Covid-19, à l'exception de la zone Est, portée par une forte croissance en Pologne. La division Collectivités est particulièrement pénalisée en raison de la fermeture de tous les établissements scolaires en France.

Les priorités du Groupe demeurent la santé et la sécurité de ses collaborateurs et de ses partenaires et la poursuite de l'activité en l'adaptant par rapport aux nouveaux besoins des clients. Tous les entrepôts sont opérationnels et les consignes et mesures barrières préconisées par les autorités sanitaires ont été mises en place dans toutes les filiales. Le groupe a également adapté ses méthodes de travail aux mesures de confinement en vigueur en Europe (notamment avec le télétravail) et ajusté son offre de produits et services pour répondre au mieux aux besoins de ses clients dans la période actuelle.

Le groupe remercie tous ses collaborateurs pour l'engagement dont ils font preuve dans l'exercice de leur mission.

Dans un contexte très incertain, les impacts sur les résultats de l'exercice 2019/2020 de cette crise mondiale sont difficiles à estimer mais Manutan met tout en œuvre pour les minimiser tout en continuant à préparer l'avenir et à s'appuyer sur ses atouts fondamentaux qui restent solides.

*********************

A propos du groupe M anutan

Groupe familial créé en 1966, Manutan est un des leaders européens du e-commerce BtoB, spécialisé dans la distribution aux entreprises et collectivités.

Son offre de produits et de services de qualité est l'une des plus larges d'Europe, et lui permet de couvrir l'ensemble des besoins de ses clients et de les accompagner dans l'optimisation de leurs achats indirects.

Avec 26 filiales implantées dans 17 pays d'Europe, le Groupe compte plus de 2 200 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 774 millions d'euros en 2018/19. Manutan France a été labellisée Best Workplaces 2019.

Manutan International est une société cotée sur Euronext Paris - compartiment B - ISIN : FR0000032302-MAN.

www.manutan.com

Prochain rendez-vous : publication du résultat du 1er semestre 2019/2020 prévue le 27 mai 2020 (après

clôture du marché).