Manutan International : Chiffre d'affaires T3, 17 juillet 2019

En cumulé à la fin du troisième trimestre 2018/2019, l'activité du Groupe Manutan est en hausse de +4,0% par rapport à la même période de l'exercice 2017/2018 (+4,1% à change et jours constants, avec un effet de change de -0.1% et un effet jours nul). Le chiffre d'affaires s'établit ainsi à 562,8 millions d'euros au 30 juin 2019 contre 541,3 millions d'euros au 30 juin 2018.

Au troisième trimestre de son exercice 2018/2019, l'activité du Groupe Manutan est en croissance de +3,5% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, incluant un effet de change de +0,1% et un effet jours de -0,1% (+3,5% à change et jours constants). Le chiffre d'affaires s'établit donc à 190,5 millions d'euros contre 184,0 millions d'euros pour le troisième trimestre de l'exercice précédent.

A change et 1er 2ème 3ème 4ème Exercice jours constants Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Entreprises 3.1% 7.1% 2.1% 4.1% Nord 2.8% -0.1% -3.2% -0.1% Centre 2.6% 6.5% -1.2% 2.7% Est -9.0% 0.3% 1.7% -2.6% Sud 5.1% 9.3% 5.1% 6.5% Ouest 2.1% 6.9% 0.9% 3.2% Collectivités -1.3% 5.5% 7.3% 3.9% Sud -1.3% 5.5% 7.3% 3.9% TOTAL 2.0% 6.9% 3.5% 4.1%

La croissance de la division Entreprises au troisième trimestre (+2,1%) est principalement portée par la zone Sud. A noter que les zones Centre, Est et Ouest avaient connu une forte croissance à deux chiffres au troisième trimestre 2017/2018.

La division Collectivités accélère sa croissance au troisième trimestre (+7,3%) sur l'ensemble de ses marchés.

Le Groupe a annoncé l'acquisition de Kruizinga courant juin 2019, permettant au Groupe d'enrichir son offre de produits et de services tout en renforçant ses positions au Benelux et sur le canal e-commerce. La prise en compte de Kruizinga dans les résultats du Groupe aura lieu lors du quatrième trimestre de l'exercice 2018/2019.

Pour la suite de l'exercice le Groupe va continuer à mettre en œuvre sa stratégie de développement tout en maintenant son plan d'investissements à moyen terme.

A propos du groupe Manutan

Groupe familial créé en 1966, Manutan est le leader européen du e-commerce BtoB, spécialisé dans la distribution multicanale d'équipements pour les entreprises et les collectivités.

Son offre de produits et de services de qualité est l'une des plus larges d'Europe, et lui permet de couvrir l'ensemble des besoins de ses clients et de les accompagner dans l'optimisation de leurs achats indirects.

Avec 26 filiales implantées dans 17 pays d'Europe, le Groupe compte plus de 2 200 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 741 millions d'euros en 2017/18. Manutan France a été labellisé Best Workplaces 2019.

Manutan International est une société cotée sur Euronext Paris - compartiment B - ISIN : FR0000032302- MAN.

www.manutan.com

