Manutan International : Chiffre d'affaires T4, 18 octobre 2018

Gonesse, le 18 octobre 2018

GROUPE MANUTAN

Chiffre d'Affaires de l'exercice 2017/2018

(en milliers d'euros) CA à fin Sept. 2018 CA à fin Sept. 2017 T4 2018 T4 2017 T3 2018 T3 2017 T2 2018 T2 2017 T1 2018 T1 2017 Chiffre d'affaires total 741 283 708 801 200 016 197 404 183 998 169 718 170 160 166 226 187 110 175 453

Sur l'exercice 2017/2018, l'activité du Groupe Manutan est en hausse de 4,6% (+5% à change constant et +5,1% à change et jours constants) par rapport à l'exercice 2016/2017. Le chiffre d'affaires s'établit ainsi à 741,3 millions d'euros au 30 septembre 2018 contre 708,8 millions d'euros au 30 septembre 2017.

Pour le quatrième trimestre de son exercice 2017/2018, l'activité du Groupe Manutan est en croissance de 1,3% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, incluant un effet de change de -0,2% et un effet jours de +0,9% (+0,6% à change et jours constants). Le chiffre d'affaires s'établit donc à 200,0 millions d'euros contre 197,4 millions d'euros pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent.

L'ensemble des zones opérationnelles du Groupe affiche une croissance sur l'année 2017/2018:

En milliers d'euros CA à fin Sept. 2018 CA à fin Sept. 2017 T4 2018 T4 2017 T3 2018 T3 2017 T2 2018 T2 2017 T1 2018 T1 2017 Nord 41 293 40 613 9 073 9 457 10 514 10 017 10 658 10 815 11 048 10 324 Centre 120 010 114 545 28 706 27 817 29 549 26 689 31 645 31 498 30 110 28 541 Est 24 057 21 038 5 463 5 289 5 860 5 131 5 975 5 148 6 759 5 470 Sud 446 559 428 823 128 904 127 998 109 994 102 450 94 405 91 726 113 256 106 650 Ouest 109 364 103 781 27 870 26 843 28 081 25 431 27 478 27 039 25 936 24 468 TOTAL 741 283 708 801 200 016 197 404 183 998 169 718 170 160 166 226 187 110 175 453

A change, périmètre et jours constants 1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre Exercice 2018 Nord 10,3% 6,1% 7,0% 1,6% 6,3% Centre 7,3% 2,2% 10,2% 3,9% 5,7% Est 20,3% 13,9% 11,1% 4,0% 12,4% Sud 5,6% 4,6% 7,5% -0,7% 4,1% Ouest 7,5% 5,8% 10,8% 2,8% 6,7% TOTAL 6,9% 4,7% 8,4% 0,6% 5,1%

• La zone Nord affiche une croissance de +1,6% sur le quatrième trimestre notamment sur son activité de Généraliste.

• L'activité des zones Est et Centre continue sa dynamique de croissance sur le quatrième trimestre avec respectivement +4,0% et +3,9%.

• Sur la zone Sud, le segment entreprises poursuit sa croissance sur l'ensemble des pays portée par l'activité généraliste, alors que la baisse des budgets des collectivités et une acquisition tardive des marchés entrainant un décalage des dépenses ont eu pour effet un recul de l'activité de notre segment collectivités sur le quatrième trimestre.

• La zone Ouest affiche une croissance de +2,8% sur le quatrième trimestre, portée par l'ensemble de ses marchés dans un contexte économique incertain lié au BREXIT.

Avec une situation financière toujours très solide et l'ambition de soutenir sa croissance rentable, le Groupe continuera à saisir les opportunités de développement tout en maintenant ses investissements dans les systèmes d'information et la logistique.

A propos du groupe Manutan

Groupe familial créé en 1966, Manutan figure parmi les leaders européens de la distribution multicanale d'équipements et consommables pour les entreprises et les collectivités. Son offre de produits et services, l'une des plus larges d'Europe, lui permet de couvrir l'ensemble des besoins de ses clients et de les accompagner dans l'optimisation de leurs achats indirects. Avec 25 filiales implantées dans 17 pays d'Europe, le groupe compte plus de 2 200 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 741 millions d'€ en 2017/2018. Manutan France et Belgique ont été labellisées Best Workplaces 2018.

Manutan International est une société cotée sur Euronext Paris - compartiment B - ISIN : FR0000032302-MAN.

Prochain rendez-vous : publication des résultats de l'année 2017/2018 :

Le 12 décembre 2018 (après clôture du marché)