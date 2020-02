Manutan International : Communiqué de mise à disposition du document d'enregistrement universel au titre de l'exercice 2018-2019

La société Manutan International annonce avoir déposé, le 31 janvier 2020, son document d’enregistrement universel 2018-2019, auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), sous le n° D.20-0026.

Ce document est disponible sur le site internet de la Société à l’adresse www.manutan.com , dans la rubrique « Nos Investisseurs / Information règlementée / Rapports annuels », et également sur le site de l’AMF www.amf-france.org .

La version anglaise sera mise à disposition le 17 février 2020 au plus tard.

Les documents suivants sont intégrés dans le document d’enregistrement universel :

Le rapport financier annuel 2018-2019 ;

Le rapport de gestion incluant la déclaration de performance extra-financière ;

Le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;

Le descriptif du programme de rachat d’actions.

A propos du groupe Manutan

Groupe familial créé en 1966, Manutan est un des leaders européens du e-commerce BtoB, spécialisé dans la distribution aux entreprises et collectivités.

Son offre de produits et de services de qualité est l’une des plus larges d’Europe, et lui permet de couvrir l’ensemble des besoins de ses clients et de les accompagner dans l’optimisation de leurs achats indirects.

Avec 26 filiales implantées dans 17 pays d’Europe, le Groupe compte plus de 2 200 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 774 millions d’euros en 2018/19. Manutan France a été labellisée Best Workplaces 2019.

Manutan International est une société cotée sur Euronext Paris – compartiment B - ISIN : FR0000032302-MAN.

www.manutan.com



Relations actionnaires : +33 (0) 01 34 53 35 55 - e-mail : Contact.investors@manutan.com



