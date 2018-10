Manutan : croissance de 4,6% du CA annuel

19/10/2018 | 07:20

Sur son exercice 2017-18, Manutal revendique un chiffre d'affaires de 741,3 millions d'euros, en hausse de 4,6% à (+5% à change constant et +5,1% à change et jours constants) par rapport à l'exercice précédent.



Pour son quatrième trimestre, l'activité du distributeur d'équipements et consommables pour entreprises et collectivités a augmenté de 1,3% à 200 millions d'euros, incluant un effet de change de -0,2% et un effet jours de +0,9% (+0,6% à change et jours constants).



Avec une situation financière toujours très solide et l'ambition de soutenir sa croissance rentable, le groupe continuera à saisir les opportunités de développement tout en maintenant ses investissements dans les systèmes d'information et la logistique.



