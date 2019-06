Manutan : fait l'acquisition de Kruizinga

14/06/2019 | 18:24

Le groupe Manutan annonce ce jour l'acquisition de 100% des titres de la société Kruizinga, spécialisée dans la distribution en ligne d'équipements de stockage et de transport au Benelux.



Kruizinga réalise un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros et un résultat opérationnel d'environ 10% du chiffre d'affaires.



'L'acquisition de Kruizinga permettra tout à la fois au Groupe d'enrichir son offre produits et son expertise sur des gammes stratégiques pour Manutan, de renforcer ses positions sur le canal e-commerce et d'offrir des services digitaux innovants, d'enrichir son offre de services à valeur ajoutée grâce à de la location de matériel de manutention et de stockage, ainsi qu'à de la vente de produits d'occasion sur ces mêmes gammes, de renforcer ses positions au Benelux', explique le groupe.





