Manutan : hausse de 4,2% des ventes au 1er semestre

11/04/2019 | 18:39

L'activité du groupe Manutan s'affiche en hausse de +4,2% sur le premier semestre 2018/2019 (+4,5% à change constant et +4,4% à change et jour constant) par rapport au premier semestre de l'exercice précédent.



Le chiffre d'affaires s'établit ainsi à 372,4 millions d'euros contre 357,3 millions au 31 mars 2018.



Par ailleurs, au deuxième trimestre, l'activité du groupe est en croissance de 5,6% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires s'établit à 179,7 millions d'euros contre 170,2 millions d'euros un an plus tôt.



'Pour la suite de l'exercice, le Groupe va continuer à mettre en oeuvre sa stratégie de développement tout en maintenant son plan d'investissements à moyen terme. Enfin, il restera très actif dans la recherche d'opportunités de croissance externe', annonce Manutan.





