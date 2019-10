Manutan : hausse de 4,4% du CA annuel

18/10/2019 | 09:33

Sur l'ensemble de l'exercice 2018-19, Manutan affiche un chiffre d'affaires de 773,9 millions d'euros, en hausse de 4,4% (+3,3% à périmètre, change et jours constants). Hors acquisition de la société Kruizinga, la performance du groupe est de +3,6%.



Au quatrième trimestre, l'activité du distributeur d'équipements pour les entreprises et les collectivités s'est inscrite en croissance de 5,5% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, portant le chiffre d'affaires de la période à 211 millions d'euros.



Manutan déclare qu'il va 'continuer à mettre en oeuvre sa stratégie de développement combinant croissance organique et externe, tout en maintenant son plan d'investissements dans les systèmes d'information et la logistique'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.