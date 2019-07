Manutan : solide hausse du chiffre d'affaires

17/07/2019 | 18:31

Le chiffre d'affaires de Manutan s'est élevé à 562,85 millions d'euros au titre des 3 premiers trimestres de son exercice 2018/2019, contre 541,27 millions l'an passé à la même époque, a indiqué le groupe via un communiqué diffusé ce mercredi après Bourse.



Sur le seul troisième trimestre, les revenus du groupe de distribution multicanale d'équipements pour les entreprises et les collectivités sont ressortis à 190,5 millions d'euros, contre 184 millions un an plus tôt à la même période.





