Marathon Petroleum Corpora : La volatilité devrait faire son grand retour 07/12/2018 | 16:37 achat Stop atteint

Cours d'entrée : 65.03$ | Objectif : 69.9$ | Stop : 62.9$ | Potentiel : 7.49% Une sortie par le haut de la phase d'accumulation observée dernièrement laisserait supposer le retour d'une dynamique haussière franche par le biais d'une hausse de la volatilité.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 69.9 $. Graphique MARATHON PETROLEUM CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 61.73 USD, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

La proximité du support moyen terme des 61.73 USD offre un bon timing pour l'achat du titre.

D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Thomson Reuters, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.7 pour l'année 2018.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles La configuration technique de long terme demeure dégradée sous le niveau de résistance en données hebdomadaires des 72.45 USD.

David Meurisse Suivre David Meurisse © Zonebourse.com 2018

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.