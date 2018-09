Marcus & Millichap : étend sa présence à Montréal en faisant l'acquisition de McGill Commercial 0 0 07/09/2018 | 13:18 Envoyer par e-mail :

Marcus & Millichap (NYSE : MMI), importante société de services de placements immobiliers commerciaux possédant des bureaux répartis aux États-Unis et au Canada, a annoncé l'expansion de sa présence canadienne avec l'acquisition de McGill Commercial, entreprise régionale indépendante de vente de placements immobiliers commerciaux. McGill Commercial, située à Montréal, viendra compléter les opérations canadiennes existantes de la société à Toronto, Vancouver et Calgary. L'acquisition a été clôturée le 31 août. « McGill est pour nous une formidable acquisition à l'heure où nous poursuivons notre expansion au Canada afin de servir au mieux nos clients du Québec. Cette transaction établit immédiatement notre présence à Montréal avec des producteurs de premier plan qui partagent notre philosophie de service et de culture client supérieurs », a déclaré Hessam Nadji, président-directeur général de Marcus & Millichap. « L'acquisition de McGill illustre nos efforts continus pour déployer activement notre capital et approfondir notre présence dans des marchés clés en croissance tels que le Canada. McGill est un acteur industriel bien établi doté de compétences dans tous les principaux types de produits. Nous sommes heureux qu'elle rejoigne l'équipe MMI ». L'équipe de McGill Commercial se spécialise dans les ventes de placements et les services immobiliers commerciaux dans la région métropolitaine de Montréal. Mickael Chaput et Michael Dermer, fondateurs de McGill Commercial, ainsi que les professionnels du placement Naomi Faraj, Louis Hoppenheim et Phillipe Marcotte, rejoindront tous Marcus & Millichap au sein du bureau de la société à Montréal. « Nous sommes ravis de rejoindre l'équipe Marcus & Millichap et de faire partie de la croissance de la marque au Québec. La plateforme va nous permettre de mieux servir nos clients à travers le Canada et les États-Unis », a déclaré Chaput. Et Dermer d'ajouter : « La plateforme de Marcus & Millichap est sans égal; leurs ressources, leur technologie, leur culture de collaboration et leur capacité à accéder à des milliers de placements en biens immobiliers exclusifs à la vente dans toute l'Amérique du Nord, nous ont clairement montré qu'il s'agissait pour nous de l'opportunité rêvée pour continuer à faire prospérer notre activité ». À propos de Marcus & Millichap (NYSE : MMI) Avec plus de 1 800 professionnels en vente de placements et en financement répartis aux États-Unis et au Canada, Marcus & Millichap est un spécialiste de premier ordre en services de vente de placements immobiliers commerciaux, de financement, de recherche et de conseil. Fondée en 1971, l'entreprise a conclu près de 9 000 transactions en 2017 d'une valeur approximative de 42,2 milliards de dollars. Marcus & Millichap a perfectionné un puissant système pour la commercialisation des propriétés, combinant la spécialisation en placements, l'expertise sur le marché local, l'étude la plus complète du secteur, une technologie de pointe et des relations avec le plus grand groupe d'investisseurs qualifiés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.MarcusMillichap.com. Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180907005164/fr/

