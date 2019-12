Ne pas diffuser, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon

MARE NOSTRUM

Fort succès de l’introduction en bourse sur Euronext Growth à Paris

Demande globale de 10 millions d’euros



Montant brut de l’opération : 7,9 M€ en augmentation de capital, dans le cadre du Placement Global et de l’Offre à Prix Ouvert après exercice intégral de la clause d’extension

: 7,9 M€ en augmentation de capital, dans le cadre du Placement Global et de l’Offre à Prix Ouvert après exercice intégral de la clause d’extension Offre dédiée aux personnes physiques souscrite 6,8 fois 1

Prix de l’action : 5,24 euros

5,24 euros Début des négociations le 4 décembre 2019

Grenoble, 29 novembre 2019. Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, annonce le succès de son introduction en Bourse sur Euronext Growth (Code ISIN : FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR) avec une demande globale de près de 10 M€.

Face à cette forte demande, le Conseil d’Administration de Mare Nostrum, réuni ce jour, a décidé d’exercer l’intégralité de la clause d’extension, d’augmenter la part allouée au public à 33 % du montant total de l’opération (contre 10% initialement prévus) et de fixer le prix de l’introduction à 5,24 €. Dans le cadre de cette opération, 1 526 717 actions nouvelles seront allouées représentant une augmentation de capital d'un montant brut de 7,9 M€.

Le Placement Global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et l’Offre à Prix Ouvert (OPO), principalement destinée aux personnes physiques, ont rencontré un fort engouement. La demande globale s’est élevée à près de 10 M€, dont 5,33 M€ pour le placement global et 4,6 M€ pour l’Offre à Prix Ouvert représentant un taux de souscription de 684%1.

Le nombre de titres alloués dans le cadre du Placement Global s’élève à 1 017 160 Actions nouvelles, correspondant à un montant de 5,33 M€. Sur l’Offre à Prix Ouvert, 509 557 Actions Nouvelles ont été allouées au public, soit un montant de 2,7 M€. Les ordres A1 (de 1 action jusqu’à 200 actions incluses) seront servis à 100 % et les ordres A2 (au-delà de 200 actions) seront servis à hauteur de 17,7 %.

À l’issue de l’opération, le capital social de Mare Nostrum est désormais composé de 7 574 968 actions, ce qui représente une valorisation de 39,7 M€ sur la base du prix d’introduction en bourse. Le flottant représente 18,6 % du capital de la Société.

Le règlement-livraison des Actions Nouvelles interviendra le 3 décembre 2019 et elles seront admises à la négociation sur le marché Euronext Growth, à compter du 4 décembre 2019, en cotation en continu, sous le code ISIN : FR0013400835 et le mnémonique : ALMAR.

Nicolas Cuynat, Président Directeur Général de Mare Nostrum, déclare : « Nous sommes heureux et très fiers de la grande réussite de cette introduction en Bourse qui fait écho au formidable élan collectif constaté lors de nos réunions en région. Cette levée de fonds va nous permettre d’accélérer notre déploiement, de renforcer nos positions et poursuivre nos croissances externes ciblées. Nous remercions tout particulièrement nos équipes qui nous ont portés depuis le début de cette opération ainsi que l’ensemble de nos intérimaires, clients, investisseurs et partenaires avec lesquels nous sommes ravis de poursuivre cette nouvelle aventure passionnante. »

Répartition du capital post-opération

Avant augmentation du capital Après augmentation du capital Noms Nombre d'actions % du capital et des droits de vote Nombre d'actions % du capital et des droits de vote Aequor (1) 3 533 000 58,4% 3 542 541 46,8% Financière Sain Vial (2) 1 282 675 21,2% 1 301 758 17,2% Vignemont Tous Travaux (3) 448 369 7,4% 467 452 6,2% AL et CO Développement (4) 511 207 8,5% 558 916 7,4% Azur 4.0 (5) 273 000 4,5% 273 000 3,6% Nicolas Cuynat - 0% 5 725 0,1% Thierry De Vignemont - 0% 5 725 0,1% Frank Hueber - 0% 5 725 0,1% Didier Cuynat - 0% 5 725 0,1% Total action de concert (6) 6 048 251 100% 6 166 567 81,4% Flottant - 0% 1 408 401 18,6% Total actionnaires 6 048 251 100% 7 574 968 100%

(1) SAS présidée par Nicolas Cuynat dont le capital social (1.994.298€) est réparti entre Nicolas Cuynat (56,70%), Azur 4.0 (14,34%), Thierry de Vignemont (24,23%) et Didier Cuynat (4,73%).

(2) SAS au capital de 764.000€ et présidée par Nicolas Cuynat. Son capital social est détenu par Nicolas Cuynat (90,38%), son épouse (2,48%) et Didier Cuynat (7,14%).

(3) SASU au capital social de 221.567€ détenue et présidée par Thierry de Vignemont (100,00%).

(4) SASU au capital de 15.000 euros détenue et présidée par Frank Hueber (100%).

(5) SAS présidée par Frank Hueber dont le capital social (1.500€) est réparti entre Nicolas Cuynat (33%), Thierry de Vignemont (33%) et Frank Hueber (33%).

(6) Nicolas Cuynat, Thierry de Vignemont, Didier Cuynat (les fondateurs) et Frank Hueber ont instauré entre eux et leurs holdings respectives une action de concert.

Partenaires et conseils de l’opération

Chef de file

Champeil SA Listing Sponsor

Aelian Finance Conseil Juridique

Lamy Lexel Commissaire aux comptes

Grant Thornton Commissaire aux comptes

ACA





Commissaire aux comptes

Caelis

Pour en savoir plus sur l’introduction en bourse : www.mare-nostrum.eu









A propos de Mare Nostrum :

Depuis près de 15 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 270 collaborateurs permanents, 12 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au dispositif PEA-PME.





Contacts

MARE NOSTRUM

Investisseurs

Nicolas Cuynat

Tél : +33 (0)4 38 12 33 50

investisseurs@mare-nostrum.eu



AELIUM FINANCE ET COMMUNICATION

Investisseurs

Jérôme Gacoin / Solène Kennis

Tél : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr







Presse

Soraya Pilonchéry

Tél : +33 (0)6 20 00 62 63

spilonchery@aelium.fr









PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OFFRE

Caractéristiques de l’action Mare Nostrum

Libellé : Mare Nostrum

Code ISIN : FR0013400835

Mnémonique : ALMAR

Code ICB : 2793 - Business Training & Employment Agencies

Compartiment : Euronext Growth

Prix de l’Offre

Le prix de l’Offre est fixé à 5,24 euros par action.

Taille et montant brut de l’Offre

1 526 717 Actions Nouvelles ont été émises dans le cadre de l'Offre, après exercice intégral de la Clause d’Extension. Le produit brut total de l'émission s'élève à environ 7,9 M€, après exercice intégral de la Clause d’Extension.

Allocation de l’offre

1 017 160 actions allouées dans le cadre du Placement Global (représentant environ 5,3 M€ et 67 % du nombre total d’Actions Offertes) ;

509 557 actions allouées dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert (représentant environ 2,7 M€ et 33 % du nombre total d’Actions Offertes). Les ordres A1 (de 1 action jusqu’à 200 actions incluses) seront servis à 100 % et les ordres A2 (au-delà de 200 actions) seront servis à hauteur de 17,7 %.

Engagements d’abstention et de conservation

Engagements d’abstention : 180 jours

Engagements de conservation, sous réserve de certaines exceptions : 180 jours pour 100% des actions détenues par les dirigeants et les managers de la Société titulaires d’OC-BSA émises en décembre 2018.

Prochaines étapes de l’opération

3 décembre 2019

·Règlement-livraison de l’OPO et du Placement Global

4 décembre 2019

·Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth d’Euronext Paris

Éligibilité de l’offre au PEA et PEA-PME et qualification Bpifrance Entreprise innovante

Mare Nostrum annonce respecter les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par les dispositions des articles L. 221-32-2 et D. 221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier. En conséquence, les actions Mare Nostrum peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d'épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique. Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance.

Mise à disposition du document d’information

Des exemplaires du Document d’Information sont disponibles sans frais au siège social de Mare Nostrum, 9 avenue de Constantine 38100 Grenoble, France, ainsi qu’en version électronique sur le site internet d’Euronext Growth Paris ( www.euronext.com ) et sur celui de Mare Nostrum ( www.mare-nostrum.eu ).

Facteurs de risques

Tout investissement en actions comporte des risques. L’attention du public est attirée sur la section I.4 « Facteurs de risques » et la section II.1 « Risques liés à l’admission des actions sur le marché Euronext Growth d’Euronext Paris » du Document d’Information.

Avertissement

Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », « s’attendre à », « entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données uniquement à la date du présent communiqué. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; il ne peut donc pas être en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.

1 Sur la base de 129 544 titres initialement alloués à l’Offre à Prix Ouvert (OPO), soit 10% de l’Offre







