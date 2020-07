MARE NOSTRUM

Bilan du contrat de liquidité au 30 juin 2020

Grenoble, le 10 juillet 2020 – Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Mare Nostrum, confié à TSAF, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2020 :

·Nombre d’actions : 7 300

·Soldes en espèces : 18 312,76 €

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 14 830 titres 52 757 € 78 transactions VENTE 12 277 titres 43 533 € 72 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 3 597

Solde en espèces : 31 740 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 0

Solde en espèces : 50 000 €

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 15 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarques dédiée aux TPE/PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 270 collaborateurs permanents, 12 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

Contacts :

MARE NOSTRUM

Investisseurs

Nicolas Cuynat

Tél : +33 (0)4 38 12 33 50

investisseurs@mare-nostrum.eu AELIUM

Investisseurs

Jérôme Gacoin / Solène Kennis

Tél : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de titres Prix

unitaire Capitaux en EUR Nombre de titres Prix

unitaire Capitaux en

EUR 14/01/2020 100 4,7200 472,00 117 4,7783 559,06 16/01/2020 102 4,7107 480,49 202 4,7800 965,56 21/01/2020 1 4,7300 4,73 81 4,7498 384,73 22/01/2020 101 4,7104 475,75 181 4,7555 860,75 23/01/2020 100 4,7200 472,00 120 4,7500 570,00 27/01/2020 200 4,5290 905,80 0 0,00 29/01/2020 1 900 4,3484 8 261,96 353 4,3200 1 524,96 30/01/2020 1 253 4,1674 5 221,75 64 4,3206 276,52 31/01/2020 1 040 3,9125 4 069,00 884 3,9914 3 528,40 03/02/2020 100 3,9400 394,00 892 4,1169 3 672,27 04/02/2020 100 4,1200 412,00 130 4,1615 541,00 06/02/2020 30 4,1000 123,00 0 0,00 07/02/2020 48 4,1200 197,76 48 4,1700 200,16 12/02/2020 100 4,1360 413,60 150 4,2067 631,01 18/02/2020 100 4,1100 411,00 0 0,00 20/02/2020 244 4,0909 998,18 99 4,1520 411,05 21/02/2020 164 4,0261 660,28 159 4,0926 650,72 24/02/2020 100 3,9784 397,84 0 0,00 25/02/2020 710 3,7402 2 655,54 1 000 3,8000 3 800,00 26/02/2020 290 3,7800 1 096,20 20 3,8200 76,40 27/02/2020 100 3,7300 373,00 0 0,00 28/02/2020 0 0,00 7 3,5000 24,50 02/03/2020 1 100 3,3009 3 630,99 200 3,3400 668,00 03/03/2020 187 3,3500 626,45 1 023 3,4283 3 507,15 04/03/2020 34 3,3885 115,21 244 3,4328 837,60 05/03/2020 26 3,3712 87,65 553 3,4558 1 911,06 06/03/2020 200 3,2375 647,50 0 0,00 09/03/2020 1 400 3,0614 4 285,96 114 3,3000 376,20 10/03/2020 100 3,0000 300,00 938 3,3000 3 095,40 11/03/2020 31 3,0000 93,00 0 0,00 12/03/2020 69 3,0000 207,00 0 0,00 13/03/2020 100 2,7700 277,00 150 2,9000 435,00 16/03/2020 463 2,8531 1 320,99 11 3,2000 35,20 17/03/2020 131 2,6192 343,12 375 2,8826 1 080,98 18/03/2020 48 2,8490 136,75 4 2,9450 11,78 19/03/2020 11 2,9000 31,90 1 2,9400 2,94 20/03/2020 11 2,9100 32,01 11 2,9500 32,45 23/03/2020 50 2,9200 146,00 50 3,0000 150,00 24/03/2020 1 2,9500 2,95 1 2,9500 2,95 26/03/2020 186 2,8900 537,54 101 2,9890 301,89 27/03/2020 90 2,9000 261,00 85 3,0000 255,00 31/03/2020 72 2,8600 205,92 72 2,9400 211,68 01/04/2020 300 2,8067 842,01 200 2,8800 576,00 02/04/2020 0 0,00 100 2,8700 287,00 03/04/2020 0 0,00 50 2,9000 145,00 06/04/2020 0 0,00 100 2,9300 293,00 07/04/2020 50 2,8400 142,00 0 0,00 08/04/2020 100 2,8400 284,00 100 2,9100 291,00 09/04/2020 0 0,00 200 2,9300 586,00 15/04/2020 0 0,00 300 2,9400 882,00 16/04/2020 101 2,9203 294,95 101 3,0886 311,95 17/04/2020 51 3,0004 153,02 51 3,0984 158,02 20/04/2020 383 3,0888 1 183,01 383 3,2723 1 253,29 21/04/2020 1 3,1900 3,19 1 3,1900 3,19 23/04/2020 200 2,9900 598,00 100 3,0500 305,00 24/04/2020 100 3,0200 302,00 100 3,1100 311,00 27/04/2020 102 2,4700 251,94 2 3,1000 6,20 29/04/2020 57 2,9865 170,23 20 3,0775 61,55 30/04/2020 106 2,9700 314,82 43 3,0500 131,15 04/05/2020 150 3,1464 471,96 250 3,2816 820,40 06/05/2020 50 3,2300 161,50 50 3,2900 164,50 07/05/2020 101 3,2703 330,30 6 3,3000 19,80 08/05/2020 101 3,2607 329,33 96 3,3197 318,69 11/05/2020 132 3,2222 425,33 53 3,3249 176,22 12/05/2020 222 2,9762 660,72 201 3,0765 618,37 13/05/2020 100 2,9750 297,50 106 3,2800 347,68 14/05/2020 307 3,0162 925,96 301 3,1702 954,24 15/05/2020 51 3,0631 156,22 51 3,1710 161,72 18/05/2020 100 3,0300 303,00 50 3,1300 156,50 20/05/2020 51 2,9528 150,59 101 3,0900 312,09 21/05/2020 50 2,9600 148,00 6 3,0800 18,48 22/05/2020 101 3,0010 303,10 245 3,0680 751,66 25/05/2020 100 3,0000 300,00 0 0,00 26/05/2020 100 3,0900 309,00 180 3,2144 578,60 27/05/2020 1 3,1000 3,10 1 3,1700 3,17 29/05/2020 81 3,0507 247,11 101 3,1991 323,11 01/06/2020 2 3,1000 6,20 0 0,00 02/06/2020 9 3,1600 28,44 12 3,2000 38,40 04/06/2020 1 3,2400 3,24 1 3,2400 3,24 08/06/2020 0 0,00 85 3,3094 281,30 09/06/2020 34 3,2400 110,16 20 3,3200 66,40 10/06/2020 52 3,2300 167,96 10 3,3000 33,00 11/06/2020 30 3,2100 96,30 0 0,00 15/06/2020 60 3,1000 186,00 0 0,00 30/06/2020 100 3,1200 312,00 60 3,2000 192,00

Pièce jointe