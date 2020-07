MARE NOSTRUM

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 de 51,9 M€

Reprise d’activité progressive confirmée

Grenoble, le 23 juillet 2020 – 18h - Mare Nostrum , expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, clôture ce 1er semestre avec un chiffre d’affaires de 51,9 M€ perturbé par la pandémie de Covid-19. L’arrêt brutal de l’activité économique du pays s’est mécaniquement traduit dans les activités du Groupe dès mi-mars, et fortement accentué sur le 2ème trimestre.

Dans ce contexte hors normes, le Groupe est resté mobilisé et a su maintenir pendant la période de confinement ses services auprès des clients dont l’activité se poursuivait (logistique, agro-alimentaire).

En millions d’euros 2020 2020

Périmètre comparable 2019 Variation

en % CA 1er trimestre 31,5 29,9 36,6 -13,9% CA 2ème trimestre 20,4 19,4 45,0 -54,6% TOTAL CA 1er semestre 51,9 49,3 81,6 -36,3%

Périmètre comparable : chiffre d’affaires sans la contribution d’AT Patrimoine

Chiffres non audités

Le Groupe confirme cependant la diversification de son portefeuille avec une activité Travail Temporaire (TT) qui représente 86% du CA Groupe sur le semestre (44,5 M€) contre 90% l’an passé. Les activités de Portage salarial et de Recrutement du Groupe se portent respectivement à 3,4 M€ (6,5% du CA Groupe) et 0,9 M€ (1,6% du CA Groupe) sur ce 1er semestre 2020.

AT Patrimoine, la filiale du Groupe spécialisée dans la formation des gardiens et employés d'immeuble, réalise un bon 1er semestre avec une croissance de 6% de son chiffre d’affaires qui s’inscrit à 2,6 M€, porté par la forte progression de l’activité d’EPI Concept (1 M€, soit x4,6 vs 30 juin 2019), dédiée à la fourniture d’équipements de protection individuelle. La part de la division Formation du Groupe se voit ainsi renforcée et représente à fin juin 5,6% du CA consolidé contre 1% l’an passé et s’élève à

2,9 M€.

Plan de marche maintenu, digitalisation des métiers engagée

Fortement mobilisées pour anticiper les leviers de l’après Covid, les équipes de Mare Nostrum ont poursuivi la mise œuvre de la transformation digitale des métiers :

Lancement de la plateforme de formation en e-learning sur laquelle sont notamment dispensées les formations Covid-19 initiées pendant la période de confinement.

sur laquelle sont notamment dispensées les formations Covid-19 initiées pendant la période de confinement. Création d’un nouveau catalogue de formations en e-learning qui sera disponible dès septembre pour les formations réglementaires, en langues et management.

qui sera disponible dès septembre pour les formations réglementaires, en langues et management. Digitalisation du réseau d'agences Travail Temporaire avec la centralisation et dématérialisation de l’ensemble des documents administratifs pour une meilleure efficacité.

avec la centralisation et dématérialisation de l’ensemble des documents administratifs pour une meilleure efficacité. Déploiement de l’application Linkeys au Portugal, nouvelle arme commerciale et virale 100% digitale dédiée au recrutement par cooptation, qui va permettre au Groupe de renforcer sa visibilité et sa communauté de « Linkers » en Europe.

Reprise d’activité confirmée

L’ensemble de ces actions vont permettre d’accompagner la reprise d’activité constatée par le Groupe depuis la sortie du confinement. Bien que progressive et naturellement en deçà des niveaux de l’an passé, cette reprise est néanmoins confirmée dans le secteur du BTP. De même, la division Recrutement du Groupe perçoit une montée en puissance depuis début juillet qui devrait se confirmer sur le mois d’août.

Dans un environnement économique convalescent, caractérisé par une visibilité extrêmement réduite, le Groupe reste prudent quant à l’horizon d’un retour à une activité plus normative. Mare Nostrum a mis en place dès la mi-mars, les mesures nécessaires pour traverser la crise (reports de charges sociales et fiscales, reports d’échéances d’emprunts, réduction des coûts, reports d’investissements, recours au chômage partiel, …) et a renforcé sa trésorerie suite à l’obtention d’une première tranche de Prêt Garanti par l’Etat (PGE) de 7 M€. Une seconde tranche de PGE est en cours de négociation, avec l’objectif de venir conforter la situation financière du Groupe d’ici septembre.

À l’aune de ces éléments, Mare Nostrum dispose de fondamentaux pour traverser cette période inédite, et confirme son ambition de devenir un acteur incontournable des solutions RH pour les

PME / ETI.

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 15 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 300 collaborateurs permanents, 12 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

