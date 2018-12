MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS : le premier actionnaire à la rescousse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) a signé un accord ferme avec la Compagnie Financière Européenne de Prises de Participations (COFEPP), sont premier actionnaire avec 29,47% du capital. Cet accord permet de renflouer les comptes du groupe du vins et spiritueux qui peine à trouver un nouveau partenaire solide et à faire aboutir rapidement les discussions avec ses partenaires bancaires. Ainsi, la COFEPP s'est engagé à souscrire un emprunt obligataire de 25 millions d'euros, à échéance au 30 avril 2020.Le produit de ce prêt relais permettra en partie de redresser la situation financière du groupe, de rembourser certaines de ses dettes financières et de renforcer sa trésorerie lui permettant ainsi d'accélérer son plan de développement.Cette première étape sera suivie du financement additionnel selon l'une des deux options ci-dessous.L'option principale est la souscription par COFEPP à une augmentation de capital de MBWS, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, qui lui serait réservée, pour un montant total (prime d'émission incluse) de 37,712 millions d'euros via l'émission de 9,4 millions d'actions ordinaires nouvelles à un prix de souscription par action (prime d'émission incluse) de 4 euros, soit une prime de 5,60% par rapport au prix moyen pondéré par les volumes des cinq derniers cours de clôture au 21 décembre 2018.L'option alternative est, elle, un mix entre une augmentation de capital de MBWS avec maintien du droit préférentiel de souscription et un emprunt obligataire. Elle permettrait un apport en numéraire de 32,5 millions d'euros par COFEPP sans préjudice de la souscription d'autres actionnaires.Diana Holding s'est engagée à donner pouvoir en blanc au président du conseil d'administration de MBWS afin que ce dernier puisse exercer les droits de vote attachés aux actions concernées en faveur de l'ensemble des résolutions relatives à la mise en oeuvre de l'option principale et de l'option alternative, lesquelles seront recommandées par le conseil d'administration.Andrew Highcock, directeur général déclare : " Nous sommes très heureux d'être parvenus à un accord avec COFEPP. Confrontés à une situation financière dégradée, une trésorerie nette en retrait et la difficulté de faire aboutir rapidement les discussions avec nos partenaires bancaires, il devenait nécessaire de trouver une solution pour nous permettre de poursuivre nos activités"."Nous avons donc recherché la meilleure solution, dans l'intérêt de tous nos partenaires. Lors de nos discussions, COFEPP nous est apparu comme étant le partenaire industriel pour accompagner notre développement futur et nous permettre de démontrer le potentiel de notre groupe. "