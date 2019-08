MBWS : cession de Porto Pitters

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En application d’engagements souscrits devant de l’Autorité de la concurrence en France, Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) a conclu un accord en vue de céder Porto Pitters. Aux termes de cet accord, la marque est acquise par IDL (International Drinks Limited) et la production, ainsi que la distribution et le contrôle qualité seront assurés par QVB (Quinta & Vineyard Bottlers), deux sociétés détenues par le groupe portugais, The Fladgate Partnership. Le montant de l’opération n’a pas été révélé.Cette cession aura un impact marginal sur le chiffre d'affaires du groupe, les ventes de Porto Pitters ayant représenté 0,4% de son chiffre d'affaires 2018.La réalisation de cette opération reste soumise à l'approbation définitive de l'Autorité de la concurrence en France.