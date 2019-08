MBWS : cession de la filiale polonaise de distribution

05/08/2019 | 18:25

Marie Brizard Wine & Spirits a annoncé lundi la signature d'un projet de cession de sa filiale polonaise de distribution, Sobieski Trade, au polonais United Beverages dans le cadre de son plan stratégique 2019-2022.



Le groupe de vins et spiritueux - qui ne dévoile pas les termes de l'opération - explique que Sobieski Trade ne possédait pas la taille critique suffisante pour atteindre ses exigences en matière de rentabilité.



En 2018, la filiale a en effet généré une perte opérationnelle (EBITDA) pour un chiffre d'affaires de 107,5 millions d'euros.



MBWS précise qu'un nouvel accord de distribution entre MBWS Polska et Sobieski Trade doit venir accompagner la signature de l'opération.



