MBWS : perte nette presque stable en 2019

28/05/2020 | 08:19

Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) publie un résultat net part du groupe de -65,9 millions d'euros pour 2019, contre -66,5 millions l'année précédente, ainsi qu'un EBITDA de -12,1 millions, représentant une amélioration de 15,1 millions par rapport à 2018.



Cette progression résulte notamment de l'amélioration de la marge brute et de la baisse de près de 20% des charges externes, et notamment des dépenses de marketing. A 275,5 millions d'euros, le chiffre d'affaires a reculé de 1,9% par rapport à l'année 2018 retraitée.



'L'étendue des effets de cette crise sanitaire en 2020 est encore incertaine et nous oblige à rester prudent à ce stade sur les perspectives', déclare son directeur général Andrew Highcock, qui fait donc part d'une suspension des perspectives liée au contexte.



