Marie Brizard W&S : coopère avec l'autorité de la concurrence

11/04/2019 | 11:12

Alors qu'hier, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence a indiqué que des opérations de visite et saisie inopinées ont été réalisées dans le secteur des vins et spiritueux, le groupe Marie Brizard Wine & Spirit indique dans un communiqué publié ce matin 'être à la disposition des services d'instruction'.



'Dans ce contexte, Marie Brizard Wine & Spirits a fourni toutes les informations à sa disposition et se tient à la disposition des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence pour apporter toutes les informations additionnelles qui lui seraient demandées. Le Groupe rappelle son attachement au strict respect des réglementations qui lui sont applicables', indique en effet Marie Brizard Wine & Spirit.





