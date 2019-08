Marie Brizard Wine & Spirits : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) a annoncé lundi soir la signature d’un projet de cession de son entité polonaise de distribution, Sobieski Trade, au groupe polonais United Beverages. Aucun montant n’a été communiqué. « Sobieski Trade ne possède pas la taille critique suffisante pour atteindre les exigences du groupe en matière de rentabilité », a expliqué le spécialiste des vins et spiritueux, en précisant qu’en 2018, "cette activité a généré un Ebitda négatif pour un chiffre d’affaires de 107,5 millions d’euros"." Ce projet de cession de Sobieski Trade est parfaitement en ligne avec les priorités fixées dans le plan stratégique du groupe et nous permettra de concentrer nos efforts de redressement et nos investissements sur les marques et activités créatrices de valeur ", a commenté Andrew Highcock, Directeur Général de Marie Brizard Wine & Spirits." Cette opération nous permet également de redéfinir l'empreinte internationale du groupe et de poursuivre la simplification de notre modèle opérationnel et la réduction de nos coûts ", a ajouté le dirigeant.