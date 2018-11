Marie Brizard Wine & Spirits : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018

Paris, le 7 novembre 2018

Chiffre d'affaires T3 2018 : 99,6 M€ (-4,2%)

Chiffre d'affaires 9 mois 2018 : 289,6 M€ (-6,4%)

Retour de la croissance en Pologne et dans le cluster Amériques

Activité toujours en retrait en France en ligne avec la tendance du 1er semestre

Arrivée d'Andrew Highcock au poste de Directeur Général

Confirmation de l'ensemble des anticipations d'EBITDA publiées par le Groupe Publication des comptes annuels 2017 et semestriels 2018 anticipée d'ici mi-décembre 2018

Poursuite des discussions avec les partenaires bancaires

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018 non audité, couvrant la période du 1er juillet au 30 septembre 2018.

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 3EME TRIMESTRE 2018

Le chiffre d'affaires consolidé non audité du 3ème trimestre 2018 du Groupe s'élève à 99,6 M€, en repli de -4,2% par rapport au 3ème trimestre 2017 mais marquant une amélioration de l'activité du Groupe, par rapport aux deux premiers trimestres de l'exercice en cours.

Cette amélioration provient essentiellement des Activités Marques, significativement mieux orientées qu'au cours du premier semestre, mais qui demeurent toutefois toujours en retrait de -2,8%.

Chiffre d'affaires du T3 2018, par cluster (IFRS 15)

en M€

IFRS 15 T3 2017

retraité Croissance organique Effet de change T3 2018 Croissance organique (hors effet de change) Croissance publiée (inc. effet de change) Activités marques 51,1 -1,4 -0,2 49,5 -2,8% -3,1% WEMEA 30,7 -3,0 0,0 27,7 -9,8% -9,8% France 25,3 -2,8 0,0 22,6 -10,9% -10,9% Reste du cluster 5,4 -0,3 0,0 5,1 -4,7% -4,7% CEE 15,1 1,7 0,0 16,8 11,3% 11,1% Pologne 7,8 1,9 0,0 9,7 24,9% 24,6% Reste du cluster 7,3 -0,2 0,0 7,0 -3,4% -3,4% Amériques 4,3 0,2 -0,2 4,4 5,5% 1,9% Asie Pacifique 0,9 -0,3 0,0 0,6 -36,5% -36,3% OTHER BUSINESSES 53,3 -3,0 -0,3 50,1 -5,5% -6,1% Sobieski Trade 26,8 1,0 -0,3 27,4 3,6% 2,5% MDD 26,6 -3,9 0,0 22,7 -14,7% -14,7% TOTAL MBWS 104,4 -4,4 -0,5 99,6 -4,2% -4,6%

Europe de l'Ouest, Moyen-Orient et Afrique (WEMEA) : poursuite des tendances du 1er semestre 2018

En France, le chiffre d'affaires du 3ème trimestre s'élève à 22,6 M€, en retrait de -10,9% par rapport au 3ème trimestre 2017, poursuivant ainsi la tendance observée depuis le début de l'année en cours.

Comme annoncé dans le communiqué de presse du 4 septembre dernier, les activités du Groupe en France au 3ème trimestre ont été impactées par le ralentissement ayant affecté l'ensemble des acteurs du marché.

Le marché des spiritueux dans son ensemble a été en retrait de -2,7%. Ce ralentissement est plus marqué encore pour les principales catégories sur lesquelles le Groupe est présent. Ainsi la vodka est en retrait de -2,8%3, le Scotch Whisky de -5,9%3 et les boissons aromatisées à base de vin de -8,9%. De même, le manque de quantités disponibles de rosé sur le millésime 2017 a eu un impact significatif sur le niveau d'activité du Groupe en France au 3ème trimestre.

Dans le reste du cluster WEMEA, le chiffre d'affaires du 3ème trimestre atteint 5,1 M€, en retrait de -4,7% marquant néanmoins une amélioration par rapport aux tendances observées au 1er semestre 2018, notamment en Espagne où les opérations de déstockage sont désormais terminées et alors que l'augmentation du prix de l'Anisette Marie Brizard est désormais effective.

Europe Centrale et de l'Est (CEE) : confirmation du retour de la croissance en Pologne

En Pologne, le chiffre d'affaires du 3ème trimestre s'élève à 9,7 M€, en progression de +24,9% par rapport au 3ème trimestre de l'exercice précédent. Le retour d'une croissance saine était attendu après la forte réduction des stocks opérée au 1er semestre de l'année. Ce niveau d'activité a notamment été atteint en combinant baisse significative des dépenses promotionnelles et maintien des stocks à un niveau normatif depuis le 1er juillet 2018.

Le plan d'actions dédié au marché polonais est mis en oeuvre et des premiers résultats sont désormais visibles, comme attendu.

Ainsi, dans un marché toujours très concurrentiel et un contexte de pression sur les prix, la part de marché du Groupe sur le segment de la vodka est stabilisée depuis le début du 3ème trimestre 2018. Dans le même temps, les accords commerciaux ont été signés avec les principaux grossistes polonais et sont déployés sur le terrain.

Les travaux dans la distillerie de Lancùt ont progressé et tous les efforts sont déployés pour une mise en service dans les meilleurs délais. Le Groupe s'attelle notamment à la résolution des derniers travaux techniques et à la réalisation des modifications demandées par l'administration polonaise et préalables à l'obtention de l'autorisation d'opérer.

Dans le reste du cluster CEE, le chiffre d'affaires du 3ème trimestre atteint 7,0 M€, en retrait de -3,4% mais poursuivant l'amélioration progressive amorcée depuis le 2ème trimestre de l'exercice. Sur le trimestre, l'activité en Lituanie est restée impactée par le contexte réglementaire restrictif sur la vente d'alcool alors que l'activité en Bulgarie a progressé vivement.

Amériques : reprise de la croissance de l'activité dans un environnement toujours très concurrentiel

Dans le cluster Amériques, le chiffre d'affaires s'élève à 4,4 M€, en progression de +5,5%.

Aux Etats-Unis, le déstockage de l'ancien packaging de Sobieski s'est poursuivi au cours du 3ème trimestre, expliquant la reprise encore progressive de la croissance. A ce jour, certains distributeurs ont commencé à reconstituer leur stock avec le nouveau packaging, les autres terminant leurs opérations de déstockage sur l'ancien packaging.

Au global, les stocks des distributeurs aux Etats-Unis sont normalisés. Dans un marché de la vodka toujours très concurrentiel, le Groupe reste prudent sur sa capacité à confirmer, au 4ème trimestre 2018, cette dynamique de croissance.

Asie-Pacifique

Le chiffre d'affaires du cluster Asie-Pacifique atteint 0,6 M€ au 3ème trimestre 2018, en repli de -36,5% sur une base de comparaison limitée au 3ème trimestre 2017.

Autres activités

Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre des Autres Activités s'élève à 50,1 M€, en retrait -5,5%. Alors que l'activité MDD a été impactée par un moindre niveau des prestations d'embouteillage de marques tiers, Sobieski Trade a repris sa croissance qui atteint +3,6%.

PERSPECTIVES

Arrivée effective d'Andrew Highcock

Comme annoncé, Andrew Highcock a pris ses fonctions de Directeur Général de Marie Brizard Wine & Spirits le 29 octobre 2018. Il va consacrer les prochaines semaines à rencontrer les équipes et les principaux clients dans l'ensemble des pays d'implantation du Groupe.

Le conseil d'administration du Groupe a également décidé de confier à M. Benoît Hérault, en plus de ses fonctions de Président du conseil d'administration, une mission aux fins d'assister Andrew Highcock dans la poursuite des discussions avec les partenaires bancaires.

Mise à jour sur les discussions avec les partenaires bancaires et les mesures annoncées en septembre

Les discussions avec les partenaires bancaires du Groupe ne sont pas finalisées. Néanmoins, compte tenu de sa situation financière, le Groupe a obtenu, sous certaines conditions, le maintien temporaire du prêt d'un montant global en principal de 7,5 M€ souscrit auprès de ses partenaires bancaires, dont l'échéance était initialement fixée au 31 octobre 2018.

Le Groupe envisage de publier ses comptes pour l'exercice 2017 et ses comptes du premier semestre 2018 vers la mi-décembre 2018 en vue d'une assemblée générale d'approbation des comptes devant se tenir au plus tard le 31 janvier 2019.

De même, les travaux visant à adapter la structure de coûts du Groupe et le projet de cession de certaines marques du Groupe sont en cours.

Confirmation de l'ensemble des anticipations d'EBITDA annoncées

Le Groupe confirme anticiper :

· Un EBITDA 2017 estimé dans une fourchette comprise entre -11 M€ et -12 M€,

· Un EBITDA du 1er semestre 2018 estimé dans une fourchette comprise entre -20 M€ et -23 M€,

· Un EBITDA 2018 estimé dans une fourchette comprise entre -20 M€ et -25 M€.

Avertissement : ce communiqué de presse inclut des éléments prévisionnels qui n'ont pas fait l'objet de travaux d'audit et sont sujets à de nombreux risques et incertitudes.

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d'un esprit résolument tourné vers l'innovation. De la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755 au lancement de Fruits and Wine en 2010, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines.

L'engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d'offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d'expériences. Le Groupe dispose aujourd'hui d'un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Krupnik, Fruits and Wine, Marie Brizard et Cognac Gautier.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l'indice EnterNext© PEA-PME 150.

Annexe

Chiffre d'affaires des 9 mois de 2018, par cluster (IFRS 15)

en M €

IFRS 15 9 mois 2017 retraité Croissance organique Effet de change 9 mois 2018 retraité Croissance organique (hors effet de change) Croissance publiée (inc. effet de change) Activité Marques 166,9 -28,1 -1,0 137,8 -16,8% -17,4% WEMEA 96,4 -10,0 0,0 86,4 -10,3% -10,4% France 80,5 -7,9 0,0 72,6 -9,8% -9,8% Reste du cluster 15,9 -2,1 0,0 13,9 -12,9% -13,0% CEE 52,4 -14,6 0,1 37,9 -27,8% -27,7% Pologne 31,2 -12,7 0,1 18,6 -40,6% -40,4% Reste du cluster 21,2 -1,9 0,0 19,2 -9,1% -9,1% Amériques 15,5 -2,9 -1,1 11,6 -18,4% -25,4% Asie-Pacifique 2,6 -0,7 0,0 1,9 -25,8% -26,1% Autres Activités 143,1 8,4 0,3 151,8 5,8% 6,1% Sobieski Trade 75,5 5,4 0,3 81,2 7,2% 7,6% MDD 67,6 2,9 0,0 70,6 4,4% 4,4% TOTAL MBWS 310,0 -19,7 -0,7 289,6 -6,4% -6,6%



La norme comptable IFRS 15 relative aux « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients » est applicable depuis le 1er janvier 2018. Marie Brizard Wine & Spirits publie donc son chiffre d'affaires des 3èmes trimestres 2017 et 2018 sous cette nouvelle norme. Toutes les croissances de chiffres d'affaires mentionnées dans ce communiqué sont à taux de change et à périmètre constants, sauf mention contraire. Les données à taux de change constants sont calculées en appliquant les taux de change de l'année N-1 au chiffre d'affaires de l'année N. Source : Nielsen, cumul P8 - P10 en valeur Source : IRI, cumul P8 - P10 en valeur Essentiellement Pulco

