Marie Brizard Wine & Spirits : Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 27 juin 2019

Paris, le 27 juin 2019

Compte rendu de l’Assemblée Générale Mixte

des actionnaires du 27 juin 2019

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext Paris : MBWS) publie le compte rendu de son Assemblée Générale mixte des actionnaires qui s’est tenue aujourd’hui.

Toutes les résolutions agréées par le Conseil d’administration et soumises au vote des actionnaires ont été approuvées et notamment :

Les comptes annuels et les comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2018,



Le renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Hachem Belghiti et la ratification de la cooptation de la société Tierny Financial Advisory en qualité de nouveau membre du conseil d’administration de la Société pour la durée restant à courir du mandat de Jacques Tierny, soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2020.



Le résultat des votes sera prochainement disponible sur le site internet du groupe : http://fr.mbws.com/

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. De la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755 au lancement de Fruits and Wine en 2010, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines.

L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Krupnik, Fruits and Wine, Marie Brizard et Cognac Gautier.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.





