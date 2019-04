Marie Brizard Wine & Spirits : Information du Groupe Marie Brizard Wine & Spirits

Paris, le 11 avril 2019

Information du Groupe Marie Brizard Wine & Spirits

Dans un communiqué de presse daté du 10 avril 2019, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence a indiqué que des opérations de visite et saisie inopinées ont été réalisées dans le secteur des vins et spiritueux.

Dans ce contexte, Marie Brizard Wine & Spirits a fourni toutes les informations à sa disposition et se tient à la disposition des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence pour apporter toutes les informations additionnelles qui lui seraient demandées. Le Groupe rappelle son attachement au strict respect des réglementations qui lui sont applicables.

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. De la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755 au lancement de Fruits and Wine en 2010, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines.

L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Krupnik, Fruits and Wine, Marie Brizard et Cognac Gautier. Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

Contact Investisseurs

Raquel Lizarraga

raquel.lizarraga@mbws.com

Tél : +33 1 43 91 50 18







Simon Zaks, Image Sept

szaks@image7.fr

Tél : +33 1 53 70 74 63





Pièce jointe