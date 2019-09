Marie Brizard Wine & Spirits : MBWS a réduit ses pertes semestrielles

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Marie Brizard Wine and Spirits a réduit ses pertes semestrielles grâce à des baisses de coûts. Le groupe de vins et spiritueux a accusé au premier semestre 2019 une perte nette de 24,3 millions d'euros, contre 35,6 millions un an plus tôt. La perte opérationnelle courante est ressortie à 14,41 millions, contre une perte de 27,5 millions au premier semestre 2018. L'Ebitda a atteint -7,7 millions, contre -21,1 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a reculé de 2,2% à 185,8 millions.L'activité Marques a généré un chiffre d'affaires de 92,5 millions, en progression de 4,7%, sous l'effet d'une politique commerciale volontariste favorisant la création de valeur au volume.Marie Brizard Wine and Spirits a indiqué que les discussions avec ses partenaires bancaires se poursuivaient dans l'objectif de parvenir à la conclusion d'un accord sur son refinancement. Le groupe a obtenu leur accord sur une demande de prorogation du maintien du sursis à l'exigibilité anticipée du prêt moyen terme jusqu'au 30 juin 2020.En ligne avec le plan stratégique, les travaux d'adaptation et de déploiement des activités du groupe se poursuivront au cours des prochains trimestres, notamment concernant la redéfinition de son empreinte internationale, la simplification du modèle opérationnel, la réduction de la base de coûts et la mise en oeuvre de collaborations avec des partenaires créateurs de valeur.